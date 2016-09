Saistībā ar Miķeļdienas gadatirgus pasākumiem 24.septembrī Rīgā slēgs satiksmi vairākās Vecrīgas ielās un laukumos, aģentūru LETA informēja pašvaldība.

Miķeļdienas gadatirgus laika 24.septembrī no plkst.5 līdz 21 tiks slēgta transportlīdzekļu, tostarp velorikšu, elektromobiļu un zoirgu pajūgu, satiksme Doma laukumā, Herdera laukumā, Jaunielas posmā no Doma laukuma līdz Krāmu ielai, Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam, Jēkaba ielas posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Pils ielai, Tirgoņu ielas gājēju zonā, posmā no Šķūņu ielas līdz Tirgoņu ielas braucamajai daļai.

Savukārt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana minētajās vietās, izņemot pasākuma dalībnieku transportlīdzekļus, būs liegta no 23.septembra plkst.6 līdz 25.septembra plkst.3.