Modeli izvēlas, finansējums vēl jāmeklē

Atbalstot veselības aprūpes modeli, kas paredz finansējumu medicīnai nodrošināt ar valsts obligāto universālo apdrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem, vienlaikus nav atrisināts jautājums, kur šo finansējumu ņemt. To, ka naudas nepietiek, atzīst visi. Tikmēr šā gada veselības finansējuma vājās puses aktualizējusi Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB), norādot, ka kvotas medicīnā šogad tikpat kā ir beigušās, līdz ar to lielai daļai Latvijas iedzīvotāju vismaz līdz decembra beigām nebūs pieejama valsts apmaksāta veselības aprūpe, trešdien vēsta laikraksts Diena.