Nacionālais vēstures muzejs saņem lielāko ziedojumu pastāvēšanas laikā

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (LNVM) saņēmis 200 tūkstošu eiro ziedojumu no latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa. Šis ir lielākais ziedojums, kādu muzejs saņēmis savas pastāvēšanas laikā. Nauda tiks izlietota LNVM Dauderu nodaļas attīstībai, kuras krājuma kodolu veido

Gaida Graudiņa kolekcija un kurai mecenāts jau ilgstoši sniedzis savu atbalstu, portālu Diena.lv informēja Dauderu nodaļas vadītāja Olga Miheloviča.

Par saziedotajiem līdzekļiem muzejs izdos grāmatu Gaida Graudiņa kolekcija LNVM Dauderu nodaļā (iekļaujot Dauderu nama vēsturi, Graudiņa biogrāfiju un kolekcijas katalogu). Grezno izdevumu, saskaņā ar vienošanos starp dāvinātāju un muzeju, uzdāvinās visām Latvijas skolām un bibliotēkām, nosūtīs lielākajiem Latviešu centriem ārzemēs, to varēs iegādāties muzeja veikalā.

Tāpat par šo naudu LNVM veiks Dauderu nodaļas esošās ekspozīcijas modernizāciju, paredzot tajā Dauderu nama vēstures, Kārļa Ulmaņa saistības ar Dauderiem atainojumu, kā arī Graudiņa kolekcijas eksponēšanu un trimdas vēsturei veltītas ekspozīcijas daļas izveidi. Radot nepieciešamos apstākļus – mikroklimatu un gaismu regulāciju eksponātu saudzīgai izstādīšanai mūsdienīgā vidē, ekspozīcijā varēs iekļaut vēl neeksponēto Gaida Graudiņa kolekcijas daļu. Daļu no ziedojuma muzejs atvēlēs jauno ekspozīciju atklāšanas pasākumam, aktīvākā skolotāja balvai, bezmaksas bukleta izveidei un izplatīšanai Dauderu apmeklētājiem, skolām, tūrisma informācijas centriem.

2017.gadā Dauderu namam apritēs 120 gadi. Pateicoties Graudiņa ziedojumam, muzejs šā gada rudenī izsludinās pētniecisko darbu konkursu studentiem un jaunajiem pētniekiem ar balvu fondu 2000 eiro apmērā. Nākamā gada septembrī Dauderos notiks konference, kurā varēs piedalīties arī šā konkursa laureāti.

No ziedojuma atbalstāma arī LNVM pastāvēšanas 150 gadu jubilejai (2019) veltītā grāmata, koncentrētā veidā tajā iekļaujot arī Dauderu nama vēsturi.

Gaidis Graudiņš dzimis 1926.gadā Cēsu apriņķa Rankas pagasta Kalnapakalniešos. Otrā pasaules kara laikā jaunais leģionārs tika aizvests uz Vāciju, nonāca gadu ilgā gūstā Beļģijā un turpmāko dzīvi pavadīja ārpus Latvijas.

Ap 1958.gadu Gaidis Graudiņš sāka veidot savu vēsturisko liecību kolekciju par starpkaru Latviju, bet 1980.gadā atvēra Latviešu muzeju Detmoldā Vācijā, kas darbojās līdz 1986.gadam. Kad telpas prāvās kolekcijas eksponēšanai kļuva par šauru, vēstures entuziasts meklēja jaunu mājvietu muzejam.

1986.gadā Grētemā tika izveidots otrs Latviešu muzejs, bet trešās Atmodas notikumu ietekmē kolekcionārs sāka domāt par kolekcijas eksponēšanas iespējām dzimtenē un 1988.gadā pieņēma lēmumu savu vērtīgo kolekciju nodot Latvijas sabiedrībai. Tās eksponēšanai Sarkandaugavā pats mecenāts sameklēja atbilstošu ēku – agrākā alusdarītavas īpašnieka villu Waldschlösschen, kas 1937.-1940. gadā kalpoja par Latvijas Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras rezidenci.

Lēmums par Latvijas Kultūras muzeja Dauderi izveidi stājās spēkā 1990.gada 1.martā, tad arī sākās ēkas restaurācija un nolaistās, degradētās vides sakopšana. Izdevās atjaunot interjeru, griestu greznojumus, koka paneļus, tāpat tika sakārtots dārzs, teritorija ap kādreiz tik krāšņo villu. Jau tā paša gada 27.jūnijā XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā muzejs tika atklāts, bet kopš 2010.gada Dauderi ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa.

Gaida Graudiņa ap 7000 priekšmetu kuplā kolekcija sniedz priekšstatu par relikvijām, kuras, Otrā pasaules kara beigās dodoties bēgļu gaitās, tika paņemtas līdzi no Latvijas. To izcelsmes laiks – no 16. līdz pat 20.gadsimtam. Daļu priekšmetu mecenāts saņēmis par brīvu, kad tie kļuvuši par apgrūtinājumu saviem īpašniekiem, vēl citus iemainījis un joprojām savu kolekciju papildina. 2010.gada nogalē LNVM divās izstādēs piedāvāja iepazīties ar līdz šim Latvijā neeksponēto kolekcijas daļu, savukārt 2016.gada maijā Dauderos esošā ekspozīcija tika papildināta ar jauniem Graudiņa dāvinātiem priekšmetiem.

1997.gadā Gaidis Graudiņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi.