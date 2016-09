No nākamā gada daudzbērnu un nepilnās ģimenes saņems lielākus pabalstus no valsts, tādējādi mazinot šo ģimeņu nabadzību, šodien vienojās valdība.

No 2017.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem būs 50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā. Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2017.gada 1.janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.maijam.

Tāpat no nākamā gada 1.aprīļa palielinās valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem - apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālos apmērus. Par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai pabalsta minimālais apmērs plānots 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 eiro), bet pēc bērna septiņu gadu vecuma sasniegšanas - 111 eiro.

VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu no 1.aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 2017.gada 30.septembrī. Pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās. Šobrīd apgādnieka zaudējuma pensija katram bērnam nevar būt mazāka par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, tas ir, 41,62 eiro, bet bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 69,37 eiro.

Ģimenes valsts pabalsta palielināšanai par ceturto un nākamajiem bērniem ik gadu no 2017. līdz 2019.gadam nepieciešami 3,5 miljoni eiro. Atbalsta palielināšanai apgādniekus zaudējušiem bērniem - četri miljoni eiro ik gadu no 2017. līdz 2019.gadam.

Tāpat no 2017.gada 1.janvāra arī vienam no adoptētājiem, kurš adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā līdz trim gadiem, piešķirto desmit kalendāra dienu atvaļinājumu apmaksās 80% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Iepriekšminēto paredz valdībā apstiprinātie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, grozījumi likumā "Par valsts pensijām", grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", ''Par maternitātes un slimības apdrošināšanu''.

Normatīvie akti vēl jāpieņem Saeimā kopā ar citiem nākamā gada valsts budžeta likumprojektiem.