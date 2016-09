Nākamnedēļ Rīgā pētnieki diskutēs par jaunākajām koksnes izmantošanas tehnoloģijām

Lai dalītos pieredzē par jaunākajām koksnes izmantošanas tehnoloģijām, nākamnedēļ Rīgā notiks divu dienu konference, kurā tiksies vairāk nekā 70 pētnieku un studentu no 11 Eiropas valstīm, aģentūru LETA informēja Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pārstāvji.

Plānots, ka konferencē tiks nolasīti vairāk nekā 50 ziņojumi, ar kuriem uzstāsies koksnes izpētē nodarbināti pētnieki. Latviju konferencē pārstāvēs Valsts koksnes ķīmijas institūta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji.

Konferencē tiks ieskicēti jautājumi saistībā ar inovatīvu ekonomiku, kurā industriāliem mērķiem tiek racionāli izmantoti bioloģiskie resursi, vienlaicīgi saglabājot bioloģisko daudzveidību un aizsargājot vidi.

Rīgas konferences galvenās prezentāciju tēmas ietver koksnes izmantošanas aspektus, koksnes zinātni, koksnes modifikāciju, produktus un kompozītus, koksnes ilgizturības jautājumus. Konference paredzēta galvenokārt jaunajiem pētniekiem un zinātniekiem, bet vadošie speciālisti koksnes izpētes jomā uzaicināti uzstāties ar referātiem par koksnes lomu Latvijas un Eiropas bioekonomikā un jauniem koksnes plātņu produktiem.

Konference notiks pirmdien, 12.septembrī, viesnīcā Radisson Blue Hotel Latvia, Elizabetes ielā 55, Rīgā, sākums plkst.9.

Konferenci kuplinās kokrūpniecības uzņēmumi AS Latvijas Valsts meži, AS Latvijas Finieris, AS Stora Enso Latvija, kuru finansiāls atbalsts ļāvis novērtēt labāko studentu ziņojumus.

Kā ziņots, bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm - lauksaimniecību un mežsaimniecību. Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilo kurināmo enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju.