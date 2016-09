Nākamnedēļ saglabāsies silts laiks, vēsāks nedēļas nogalē

Nākamās nedēļas sākumā saglabāsies silts laiks, bet nedēļas nogalē kļūs nedaudz vēsāks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

No pirmdienas līdz ceturtdienai gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktīs un no rītiem vietām iespējama migla.

Minimālā gaisa temperatūra naktī nedēļas sākumā būs no plus sešiem līdz +12 grādiem, naktī uz pirmdienu - līdz +16 grādiem. Piekrastes rajonos gaisa temperatūra naktī būs no +13 līdz +15 grādiem.

Pirmdien dienā gaiss var iesilt pat līdz +25 grādiem, otrdien un trešdien maksimālā gaisa temperatūra dienā būs no +15 līdz +22 grādiem.

Ceturtdien joprojām gaidāms saulains laiks, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs no +15 līdz +17 grādiem.

Piektdien valsts austrumu daļā tiek prognozēts mākoņains laiks ar nokrišņiem. Gaisa temperatūra dienā būs no +15 grādiem austrumu rajonos līdz +19 grādiem valsts centrālajā daļā un rietumu rajonos.