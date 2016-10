Naktī iespējami pārtraukumi Swedbank internetbankas un maksājumu karšu darbībā

Viņa informēja, ka naktī uz 13.oktobri no pusnakts līdz plkst.6 notiks regulārie Swedbank informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu uzturēšanas darbi un to laikā var būt pārtraukumi Swedbank internetbankas un karšu darbībā.

"Sistēmu uzturēšanas darbi tiek veikti naktīs, lai minimizētu neērtību iespējamību," sacīja Jakubovska, piebilstot, ka šādi darbi tiek veikti regulāri, uzturot un attīstot Swedbank IT sistēmu un mūsdienīgus pakalpojumus klientiem.

Swedbank jūnija beigās bija izsniegusi 971,9 tūkstošus maksājumu karšu, savukārt Swedbank internetbankai jūnija beigās bija 755,9 tūkstoši lietotāju, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati.