Nākamajā naktī Latvijā vietām iespējamas salnas, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Gaisa temperatūra naktī rietumos būs plus 9, plus 14 grādi, bet austrumos tā būs zemāka - ap plus 5, plus 10 grādiem.

Zemākā gaisa temperatūra austrumu rajonos iespējama vairāk uz rīta pusi, kad arī iespējamas salnas.