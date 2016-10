NATO Sevišķi ātrās reaģēšanas vienība nepieciešamības gadījumā Latvijā spētu izvietoties 48 stundu laikā vai pat ātrāk, ierodoties uz mācībām Latvijā, svētdien žurnālistiem uzsvēra NATO spēku integrācijas vienības Operatīvās pārvaldes priekšnieks, pulkvežleitnants Saimons Bedmens.

Šodien Latvijā ieradās aptuveni 500 Lielbritānijas karavīri, kuri kopā ar citu valstu militārajām vienībām līdz 31.oktobrim piedalīsies militārajās apmācībās Sudraba bulta. NATO Sevišķi ātrās reaģēšanas vienībai NATO 5.panta iedarbināšanas gadījumā ir jābūt pirmajai, kas dodas uz notikuma vietu, un tai ir jāierodas maksimums divu dienu laikā.

Bedmens pastāstīja, ka mācību Sudraba bulta mērķis ir panākt, ka dažādu valstu bruņotie spēki pēc iespējas labāk sadarbojas. Krīzes brīdī, NATO militārajām vienībām ierodoties attiecīgajā valstī, ir nepieciešams spēt veiksmīgi sadarboties ar vietējiem bruņotajiem spēkiem.

Bedmens sacīja, ka apmācību laikā karavīri veiks gan šaušanas, gan manevrēšanas vingrinājumus.

"Mums kā NATO spēku integrācijas vienībai ir nozīmīga loma, lai palīdzētu ar izvietojumu šajā vingrinājumā. Mēs strādāsim ļoti ciešā sasaistē ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), palīdzot ar plānošanu, kā arī komunicēsim ar valstīm, kuras sūtīs savus bruņotos spēkus," norādīja Bedmens.

Militārpersona sacīja, ka šobrīd NATO Sevišķi ātrās reaģēšanas spēkus vada Spānija, bet no janvāra to darīs Lielbritānija. No tā brīža Lielbritānijas bruņotie spēki būs gatavi jebkurā brīdī 48 stundu laikā ierasties vietā, kur nepieciešama palīdzība. Bedmens uzsvēra, ka krīzes vietā varētu ierasties arī ātrāk, ja būtu sniegta atbilstoša informācija un brīdinājumi par situāciju, kas veidojas konkrētajā valstī.

Bedmens pauda, ka 2017.gadā notiks vairākas apmācības, lai pārbaudītu šo NATO vienību gatavību, un iespējams kādā no tām praksē tiks veikta šī 48 stundu izvietošanās citā valstī. Viņš gan piebilda, ka pārbaudes, visticamāk, notiks kādā citā Eiropas valstī, nevis tieši Latvijā.

Lielbritānijas vēstnieka vietniece Sāra Hārpere žurnālistiem pastāstīja, ka šīs apmācības notiek tāpēc, lai parādītu, ka Lielbritānija atbalsta Latvijas un Eiropas drošību. Šīs apmācības ir daļa no atbalsta programmas, ko Lielbritānija šim reģionam sniedz caur NATO.

Hārpere uzsvēra, ka Lielbritānija nepametīs Eiropu, bet tikai Eiropas Savienību, tāpēc viņi vēlas rūpēties par Eiropas drošību. "Šādas militārās mācības notiks arī pēc Brexit, jo Lielbritānijai militārā sadarbība ar citām Eiropas valstīm caur NATO ir ļoti nozīmīga," pauda Hārpere.

Jau ziņots, ka no 17.oktobra līdz 31.oktobrim Ādažu poligonā un tam pieguļošajā apvidū norisināsies starptautiskās militārās mācības Sudraba bulta, kur piedalīsies vairāk nekā 3000 karavīru no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī Albānijas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Rumānijas un Vācijas.

Kā aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā, mācību mērķis ir pilnveidot NBS sadarbību ar sabiedrotajiem un partnervalstīm, kā arī trenēt vienību spējas plānot un īstenot aizsardzības operācijas ar kaujas nodrošinājuma elementu integrāciju.

Mācību laikā tiks pilnveidotas arī Apvienotā štāba komandpunktu spējas vadīt un pārraudzīt vienības gan ikdienā, gan mācību laikā, koordinējot lauka taktisko vingrinājumu. Tāpat "Sudraba bulta" ir vienas no mācībām, kur savas prasmes un zināšanas atjaunos rezerves karavīri.

Mācības organizē un vada Sauszemes spēku kājnieku brigāde.

Sudraba bulta sākotnēji bija nacionālās mācības, kas kopš 2014.gada izaugušas par starptautiskām mācībām ar plašu sabiedroto un partnervalstu dalību.