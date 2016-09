Nedēļa Latvijā būs rudenīgi vēsa un lietaina

Šajā nedēļā Latvijā būs jūtams rudens - gaiss būs vēss un gaidāms arī lietus, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Laikapstākļus noteiks ciklons virs Krievijas rietumu daļas un anticiklons virs Skandināvijas, līdz ar to valdošie būs mēreni ziemeļu puses vēji.

Dienās gaiss nebūs siltāks par plus 11, plus 16 grādiem, savukārt naktīs gaisa temperatūra būs vien plus 5, plus 10 grādu robežās.

Pēc ilgāka sausuma perioda ir sagaidāms arī lietus - nedēļas lielākajā daļā tas gaidāms tikai austrumu un centrālajos rajonos, savukārt nedēļas izskaņā, pietuvojoties ciklonam no Krievijas, Latgalē un Vidzemē ir gaidāmi bagātīgāki nokrišņi. Brīvdienās maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 9, plus 15 grādus.