Nedēļas otro pusi sinoptiķi sola vasarīgi siltu

Šonedēļ Latvijā vēl gaidāmas vairākas vasarīgi siltas dienas bez nokrišņiem, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Nedēļas pirmajās dienās gaiss vēl būs salīdzinoši vēss - nakts uz otrdienu vēl būs dzestra, bet turpmākajās naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 9, plus 15 grādiem. Arī dienas kļūs siltākas - ja otrdien gaisa temperatūra būs ap plus 17, plus 20 grādiem, nedēļas izskaņā tā paaugstināsies līdz plus 20, plus 26 grādiem.



Otrdiena Latvijā paies bez nokrišņiem, trešdien gaidāms neliels īslaicīgs lietus, bet turpmākajās dienās gaidāms sauss laiks.

Svētdien Latviju sasniegs aukstā atmosfēras fronte, līdzi sev nesot mākoņu un nokrišņu zonu. Sinoptiķi prognozē, ka tā Latviju sasniegs pēcpusdienā, tāpēc dienas lielākā daļa vēl būs bez nokrišņiem.

Sinoptiķi prognozē, ka nākamās nedēļas sākumā Latvijā ieplūdīs vēsākas gaisa masas, gaidāms arī lietus un brāzmains vējš.