Oktobra pirmajā dienā gaiss iesils līdz plus 17 grādiem

Oktobra pirmajā dienā lieli nokrišņi nav gaidāmi, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 17 grādus, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

No rīta neliels lietus iespējams Kurzemē, jūras piekrastē, tikmēr citviet būs neliels mākoņu daudzums vai pat skaidras debesis. Dienas pirmajā pusē daudzviet skaidrosies, gaisa temperatūra būs pakāpusies līdz plus 12, plus 15 grādiem.

Pēcpusdienā pārsvarā būs neliels mākoņu daudzums, spīdēs saule un neliels lietus iespējams tikai vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos.

Naktī uz svētdienu gaisa temperatūra būs plus 6, plus 10 grādi, vietām iespējams neliels lietus, valsts austrumu rajonos veidosies migla.

Svētdien, 2.oktobrī, no rīta teju visā valsts teritorijā gaidāms lietus, bet gaisa temperatūra būs samērā augsta - ap plus 13, plus 14 grādiem. Pēcpusdienā nokrišņi mazināsies, bet pavisam norims vakarā. Maksimālā gaisa temperatūra pārsvarā būs ap plus 15 grādiem, vien valsts dienvidu rajonos tā pakāpsies līdz plus 16, plus 17 grādiem.

Rīgā šodien nokrišņi nav gaidāmi, saule mīsies ar mākoņiem un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 17 grādiem. Savukārt rīt, līdzīgi kā visā valsts teritorijā, dienas pirmā puse paies ar lietu un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 15, plus 16 grādiem.