Otro vispasaules diktātu latviešu valodā rakstījuši 787 cilvēki

Otrajā "vispasaules diktātā" latviešu valodā tiešsaistē un klātienē kopā piedalījās 787 interesenti, aģentūru LETA informēja pasākuma rīkotāju pārstāvji, norādot, ka šogad vairāk interesentu vēlējās rakstīt diktātu klātienē.

Klātienē Latvijas pilsētās diktātu rakstīja 249 cilvēki, tostarp Rīgā - 122, Liepājā - 73, Rēzeknē - 10, Daugavpilī - 5, Ventspilī - 25 un Valmierā - 14.

Savukārt interneta vietnē iesniegti 538 darbi no 25 valstīm. Vairākums dalībnieku to rakstīja tiešsaistē Latvijā - 477, citi bija no Lielbritānijas - 17, Vācijas - 7, Beļģijas - 6, pa trim no Dānijas un Zviedrijas, pa diviem - no ASV, Igaunijas, Īrijas, Krievijas, Nīderlandes un Norvēģijas, pa vienam - no Francijas, Horvātijas, Islandes, Itālijas, Jaunzēlandes, Lietuvas Luksemburgas, Maltas, Polijas, Somijas, Spānijas un Tunisijas. Viens dalībnieks ir norādījis arī neeksistējošu valsti.

Interesenti, kuri rakstīja diktātu klātienē, ar sava darba kļūdu labojumu varēs iepazīties attiecīgajās norises vietās, savukārt tie, kuri būs uzdevumu pildījuši tiešsaistē, kļūdu labojumu varēs apskatīt mājaslapā "raksti.org". Labojot diktātu, atzīmes netiks liktas, taču būs norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas un to skaits, lai ikviens interesents varētu novērtēt savas zināšanas.

Informācija par izlaboto darbu tiks nosūtīta katram dalībniekam individuāli, taču jau tagad diktāta vietnē ir iespējams aplūkot diktāta oriģināltekstu un komentārus.

Jau vēstīts, ka 300 vārdu garo diktātu īpaši šim nolūkam ir radījis rakstnieks Pauls Bankovskis, un tiešraidē to lasīja aktieris Andris Bulis. Teksta atbilstību latviešu valodas normām ir pārbaudījusi un apstiprinājusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras vadītāja Andra Kalnača.

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt latviešu valodas rakstītprasmi, audzināt cieņu pret dzimto valodu jau no bērnības, veidot ciešākas saiknes ar ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, saliedēt sabiedrību, kā arī aicināt cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu.

Diktāta rakstīšana ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kurš otro gadu pēc kārtas vienlaicīgi norisinājās visā pasaulē un kurā drīkstēja piedalīties jebkurš interesents.