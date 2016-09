Paldies viņiem, ka bija kopā ar mums

Saulainā aizejošās vasaras dienā apkārt ir kluss kā jau kapsētā. Strādnieki pļauj zāli, tīra celiņus. Patālāk kāda sieviete liek vāzē gladiolas. Kristaps saka: "Finansiālu apsvērumu dēļ tēva laikā daudz kas palika neizdarīts. Nav jau te nekāda zelta bedre, citādi es trijos darbos nerautos!" Kristaps tagad daudz dara, lai kapsēta veidotos gaiša un tīra, lai apmeklētājiem nebūtu nospiedošu sajūtu, lai apkārtne vairāk atgādinātu parku. Tiek zāģēti krūmi, sakoptas kopiņas, novākti sakaltuši ziedi un uz celiņiem sakritušie zari. Ziemā strādnieki no takām izpūš sniegu, lai arī baltajā gadalaikā cilvēki varētu piekļūt mīļdzīvnieku apbedījumiem. Katrs kapiņš ir apčubināts. Kristaps uzsver, ka viņa lielākais atbalsts ir darbinieki - no tēva laikiem aizgājis tikai viens cilvēks. Kristaps jūtas pagodināts, kad ierodas apbedīšanas jomas profesionāļi un atzīst, ka te ir sakoptāks nekā dažā labā cilvēku kapsētā. Bieži šeit apglabātos dzīvniekus apmeklēt atbrauc viņu bijušie saimnieki no ārzemēm un izsaka pateicību. Ir gandarījums.