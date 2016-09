Šī gada pavasarī mēnešalgu līdz 70 eiro Latvijā saņēmis 21 000 iedzīvotāju, liecina Latvijas statistikas ikmēneša izdevuma dati.

Procentuāli mēnešalgu līdz 70 eiro maijā saņēmuši 2,7% nodarbināto.

Visvairāk maijā bijis tādu, kuru alga bijusi robežās no 300 līdz 500 eiro - 187 300 iedzīvotāju jeb 23,7%, bet 164 600 iedzīvotāju (20,8%) saņēmuši atalgojumu robežās no 700 līdz 1000 eiro, vēl 129 900 iedzīvotāju (16,4%) maijā atalgojums bija robežās no 500 līdz 700 eiro.

Atalgojumu, kas ir robežās no 70 līdz 150 eiro saņēmuši 27 400 iedzīvotāju jeb 3,5% no nodarbinātajiem, bet algu robežās no 150 līdz 300 eiro - 60 200 iedzīvotāju jeb 7,6%.

Salīdzinoši liela daļa maijā saņēmusi atalgojumu, kas ir robežās no 1000 līdz 1500 eiro - 120 100 iedzīvotāju jeb 15,2% no visa kopskaita. Tikmēr 40 400 iedzīvotāju atalgojums bijis robežās no 1500 līdz 2000 eiro, bet 17 500 iedzīvotāju atalgojums bijis no 2000 līdz 2500 eiro.

Aptuveni 8900 iedzīvotāju saņēmuši atalgojumu robežās no 2500 līdz 3000 eiro, 7700 iedzīvotāju izmaksāta alga robežās no 3000 līdz 4000 eiro, vēl aptuveni 3000 saņēmuši atalgojumu no 4000 līdz 5000 eiro, bet 1400 iedzīvotāji par darbu saņēmuši no 5000 līdz 6000 eiro lielu atalgojumu.

Savukārt atalgojumu, kas pārsniedz 6000 eiro, pavasarī saņēmuši 2200 iedzīvotāju jeb 0,3% no nodarbināto kopskaita.

Bez darba ienākumiem maijā bijuši 68 300 valsts iedzīvotāju.