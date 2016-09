Ekonomika, lai arī lēnāk nekā iepriekš prognozēts, tomēr aug. Jāatgādina, ka Latvijas Banka kopš gada sākuma jau divas reizes pazeminājusi Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) prognozi – sākotnēji no 2,7% līdz 2,3%, tagad līdz 2%, turklāt Latvijas Bankas ekonomists Igors Kasjanovs vērtē, ka paredzamā 2016. gada IKP izaugsme varētu būt pat vēl zemāka, t. i., 1,5–2% (pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem).

Lai arī šogad ekonomikas izaugsme varētu būt vāja, tomēr izaugsme būs un vienlaikus tas nozīmē gan maksātspējas pieaugumu, gan arī pārliecības par nākotni stiprināšanos, kas ir svarīgs aizņemšanos veicinošs faktors. "Kreditēšanas attīstību veicina gan makro faktori, kas nosaka, cik klientam ir līdzekļu makā, gan arī klientu noskaņojums – pārliecība par nākotni. Jo ilgāk tirgū valda stabili nosacījumi, jo ērtāk jūtas potenciālais aizņēmējs," apstiprina Swedbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis.

Pozitīvu iespaidu uz kreditēšanas pieaugumu noteikti atstājusi valsts atbalsta programma jaunajām ģimenēm, iegādājoties mājokli. Savukārt pieauguma procentuālo lielumu ietekmēja fakts, ka iepriekš tirgū bija zema aktivitāte: īpaši mājokļu kredītu izsniegšana kritās saistībā ar Maksātnespējas likuma grozījumiem, kas ietvēra «nolikto atslēgu» principa ieviešanu. No šī zemā līmeņa atsākusies pakāpeniska izaugsme, ko nosaka gan pieprasījuma puse (pirktspēja, objektīva nepieciešamība palielināt un uzlabot mājokli), gan piedāvājuma puse.

Jāatgādina, ka 2014. gada rudenī pirmsvēlēšanu gaisotnē Saeima atbalstīja grozījumus Maksātnespējas likumā, kas noteica ieviest obligātu "nolikto atslēgu" principu. Bankas uz to asi reaģēja, gan dažām izstājoties no valsts atbalsta programmas, gan paaugstinot pirmās iemaksas apmēru līdz 30–40%, kas ir apmēram divkāršs palielinājums. Jau 2015. gada sākumā Saeima mainīja regulējumu, kas noteica, ka «nolikto atslēgu» princips ir izvēles iespēja, un rezultātā bankas atkal atrada iespēju gan atgriezties programmā, gan samazināt pirmās iemaksas procentuālo apjomu. Tirgus sarukumu, it īpaši 2015. gada pirmajā ceturksnī, labi ilustrē izsniegto hipotekāro kredītu apjoms mājsaimniecībām, uz ko norāda Finanšu un kapitāla tirgus komisija.