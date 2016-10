Pētījums: Darbinieku digitālo drošības prasmju trūkums apdraud uzņēmumus

Darba datori ļoti bieži tiek izmantoti darba vajadzībām ārpus darba telpām, taču darbinieku digitālo drošības prasmju trūkums apdraud uzņēmumus, aģentūru LETA informēja Digitālās drošības alianses vadītāja Marta Krivade.

Liela daļa jeb 41% aptaujāto darbinieku mēdz izmantot datoru darba vajadzībām ārpus darba telpām - no tiem puse strādā mājās, teju piektdaļa - komandējumos, katrs desmitais strādā kafejnīcā un katrs ceturtais - citā vietā, liecina Gemius interneta lietotāju aptauja.

"Iznesot darba ierīces ārpus darba vietas, neaizsargātā vidē līdzi iznesam arī uzņēmuma un klientu personīgos datus, reizēm konfidenciālu biznesa un sadarbības partneru informāciju. Vai darbinieks zina drošas digitālās uzvedības pamatprincipus? Vai viņš zina, kā aizsargāt ierīces? Nereti arī pats uzņēmuma vadītājs to nezina un neseko tam līdzi. Latvijas uzņēmuma vadītāju pamatzināšanas par šiem jautājumiem ir katastrofāli zemas, viņi pat nesaprot, ko prasīt no sava IT speciālista," stāsta Krivade.

Turklāt trešdaļa no tiem, kas nezina, kur savā datorā apskatīties, vai antivīrusam ir jaunākā versija, mēdz izmantot datoru darba vajadzībām ārpus darba telpām - ar drošības caurumiem novecojošā programmatūrā apdraudējumu iespējas palielinās.

Katram piektajam šķiet, ka ir droši "ja WiFi ir pieejams bez maksas un paroles, tātad personāls ir godīgs un necenšas kontrolēt jūsu datu plūsmu", kas ir aplams un bīstams uzskats.

"Vērā ņemams risks, strādājot ārpus biroja, ir bezvadu tīkli. Darba datoros un viedierīcēs nav ieteicams izmantot publiskus bezvadu tīklus - vienalga, vai tie ir bez paroles vai aizsargāti ar paroli. Problēmas ārpus biroja var sagādāt arī nepareizi konfigurēts uzņēmuma bezvadu tīkls, kas, piemēram, var ļaut ļaundariem iegūt darbinieka lietotāja vārdu un paroli piekļuvei uzņēmuma tīklam," norāda neatkarīga drošības audita uzņēmuma SIA IT Centrs dibinātājs un vadošais konsultants Agris Krusts.

Lai cilvēki varētu pārbaudīt savus digitālās drošības paradumus, alianse izveidojusi vienkāršu testu, ko iespējams aizpildīt www.edrosiba.lv sadaļā Digitāli drošs uzņēmējs. Testā atrodami kontroljautājumi par mūsdienu darbinieka minimuma prasībām, izmantojot digitālo vidi.

Digitālā drošības alianse kopā ar Latvijas Komercbanku asociāciju, DEAC, Cert.lv un citiem partneriem sākusi informatīvo kampaņu Mirklis pirms klik, kuras mērķis ir vērst Latvijas biznesa vadītāju uzmanību uz darbinieku digitālās drošības prasmēm, kas ir lielākā uzņēmumu drošības ievainojamība. Turklāt kampaņas laikā alianse ir radījusi Digitālās drošības prasmju meistarklasi uzņēmumiem - klātienes apmācības, kas palīdzēs apgūt digitālās drošības pamatprasmes, klasificēt datus, kā arī izveidot darbinieku personīgo digitālās drošības plānu.

Digitālā drošības alianse ir 2016.gadā dibināta biedrība, kas apvieno valsts institūcijas, nevalstisko sektoru un uzņēmumus ar mērķi izglītot sabiedrību un uzņēmējus par digitālās drošības jautājumiem, veicināt pārdomātu rīcību digitālajā vidē, kā arī stiprināt sabiedrības un valsts digitālo drošību.

Gemius interneta lietotāju pētījums veikts 2016.gada septembrī, aptaujājot 545 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.