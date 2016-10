Pētījums: Vīrieši biežāk nekā sievietes sirgst ar alkoholismu, mazāk - ar psihiskām slimībām

Latvijā vīrieši daudz biežāk nekā sievietes slimo ar tuberkulozi un alkoholismu, savukārt sievietes salīdzinoši biežāk nekā vīrieši slimo ar psihiskām slimībām, apkopojot datus par dzimumu saslimstību ar dažādām slimībām, secinājusi Centrālā statistikas pārvalde.

Pētījumā secināts, ka starp tuberkulozes slimniekiem vīriešu ir 2,3 reizes vairāk nekā sieviešu. Vēl lielākas atšķirības ir vērojamas saslimstības rādītājos saistībā ar alkohola lietošanu - pirmreizēji reģistrēto un ārstēto sieviešu, kurām diagnosticēta alkohola atkarība, ir 3,1 reizes mazāks nekā vīriešu.

Sievietes salīdzinoši biežāk slimo ar psihiskajām slimībām un uzvedības traucējumiem. 2015.gadā šāda veida saslimstība sievietēm bija 287,5 gadījumi uz 100 000 sieviešu, bet vīriešiem - 235,2 gadījumi uz 100 000 attiecīgā dzimuma pārstāvjiem.

No nelaimes gadījumiem darbā lielākoties cieš vīrieši. 2015.gadā pavisam bija reģistrēti 1 727 nelaimes gadījumi, tai skaitā 1 102 gadījumos cieta vīrieši jeb 249 gadījumi uz 100 000 attiecīgā dzimuma strādājošo, savukārt sievietes cietušas 625 nelaimes gadījumos darbā, kas veido 141 gadījumu uz 100 000 strādājošo sieviešu.

Iedzīvotāju mirstības rādītāji no 2010.gada nav būtiski mainījušies un ir 14,3-14,4 mirušie uz 1 000 iedzīvotājiem. Vidējais mirušo sieviešu vecums 2015.gadā bija 78,6 gadi, savukārt vidējais mirušo vīriešu vecums - 68,1 gads. Mirstības rādītāji būtiski nesamazinās, jo pieaug iedzīvotāju skaits vecumā virs 70 gadiem.

Visizplatītākais nāves cēlonis Latvijā ir asinsrites sistēmas slimības - 2015.gadā no šīm slimībām valstī nomira 16 100 cilvēki jeb 56,7% no mirušo kopskaita. Sieviešu mirstība no asinsrites sistēmas slimībām ir 1,2 reizes augstāka nekā vīriešu: uz 100 000 attiecīgā dzimuma iedzīvotāju 2015.gadā mirušas 894 sievietes un 727 vīrieši.

Nākamā lielākā nāves cēloņu grupa ir audzēji. No tiem 2015. gadā miruši 6000 cilvēku. Vīriešu mirstības rādītāji no audzējiem ir augstāki. Lielāko daļu šo dzīvību paņem elpošanas orgānu, kuņģa un zarnu trakta ļaundabīgi audzēji.

Trešo vietu nāves cēloņu struktūrā ieņem ārējie nāves cēloņi - nelaimes gadījumi, noslīkšana, traumas u.tml. 2015.gadā nedabiskā nāvē nomira 1 754 cilvēki. Pēdējos 10 gados mirstība no ārējiem nāves cēloņiem nedaudz samazinās. Nelaimes gadījumos vairāk iet bojā vīrieši - mirstība uz 100 000 vīriešu ir gandrīz četras reizes augstāka.

Ārējos nāves cēloņos lielāko īpatsvaru pagājušajā gadā veidoja pašnāvības - 22%, kritieni - 14%, un transporta nelaimes gadījumi - 14%.