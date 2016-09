Piektdien gaiss iesils līdz +18 grādiem, taču būs vējains

Piektdien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 18 grādus, taču gaidāms arī brāzmains vējš, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Dienas laikā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens līdz stiprs vējš, kas brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē, bet piekrastē brāzmu spēks būs līdz 20 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14, plus 18 grādi.

Rīgā no rīta debesis būs apmākušās, bet būs salīdzinoši silts - ap plus 14, plus 15 grādiem. Dienas laikā debesis brīžiem skaidrosies un nokrišņi netiek prognozēti. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 17 grādus.