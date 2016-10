Piektdien Latvijā joprojām nokrišņi nav gaidāmi, taču dienas laikā temperatūra nebūs augstāka par plus 7 grādiem, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Debesis būs mākoņainas un skaidrosies vien brīžiem. Maksimālā gaisa temperatūra dienas laikā būs plus 3, plus 7 grādu robežās.

Rīgā no rīta debesis būs apmākušās un gaisa temperatūra būs ap plus 2, plus 3 grādiem. Arī turpmākajās stundās temperatūra paaugstināsies vien līdz plus 5 grādiem un debesis būs mākoņainas.