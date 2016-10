Latvijā pret gripu vakcinējas mazāk nekā 1% iedzīvotāju, šodien preses konferencē par gripas jautājumiem sacīja Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Irina Lucenko.

Šodien preses konferencē speciālisti uzsvēra gripas vakcīnas nozīmību. Kā norādīja veselības ministre Anda Čakša, vakcīna pret gripu glābj ne tikai cilvēka dzīvību, bet arī aiztaupa izdevumus par ārstēšanos. Viņa aicināja iedzīvotājus vakcinēties gan pašiem, gan arī aicināja darba devējus vakcinēt savus darbiniekus, jo šādā veidā darbinieks gan varēs pildīt savus pienākumus, gan nevarēs inficēt, piemēram, klientus.

Veselības ministrijas (VM) galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis norādīja, ka Latvijā gripas vakcīnas aptvere ir ļoti zema. Piemēram, Eiropas Slimību profilakses kontroles centra mērķis ir, ka 75% cilvēku vecumā virs 60 gadiem ir vakcinējušies pret gripu. Tomēr Latvijā pret gripu ir vakcinējušies mazāk par 3% sirmgalvju. Savukārt kopumā Latvijā pret gripu vakcinējas aptuveni 0,61% iedzīvotāju.

Tāpat Dumpis sacīja, ka pagājušās gripas sezonas laikā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā ārstēti 250 gripas slimnieki, tomēr teju puse ar šo slimību inficējās slimnīcā no citiem pacientiem.

Kā norāda speciālisti, īpaši nozīmīgi pret gripu ir vakcinēties grūtniecēm, veciem cilvēkiem, zīdaiņiem un cilvēkiem ar dažādām saslimšanām, jo tieši šiem cilvēkiem ir lielāks risks no gripas nomirt.

Kā norādīja VM galvenā speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā Dace Rezeberga, pēdējo 10 gadu laikā no gripas mirušas piecas grūtnieces. Gripa grūtniecības laikā apdraud ne tikai māti, bet arī bērnu. Šī slimība var veicināt gan dažādu slimību attīstīšanos, gan priekšlaicīgas dzemdības.

Viņa arī sacīja, ka jāmaina sabiedrības uztvere, jo būs tādi, kuri teiks, ka grūtnieces vakcinēt nedrīkst. Tomēr vakcīna ir ieguvums un ne par velti valsts grūtniecēm kompensē 50% no vakcīnas cenas, norādīja Rezeberga.

Lucenko norādīja, ka vidējā saslimstība ar gripu šī gada pirmajā pusē bijusi divreiz mazāka nekā pērn, tomēr pēdējās gripas sezonas laikā nomira divreiz vairāk cilvēku nekā pirms tam, un arī tas esot vēl viens iemesls, kāpēc jāvakcinējas. Pērn pirmie apstiprinātie gripas gadījumi bijuši oktobra beigās. Arī Pasaules Veselības organizācija (PVO) norāda, ka gripa šajos platuma grādos vēl necirkulē.

Čakša stāstīja, ka šogad domāts par to, lai gripas vakcīnu pietiktu visiem, kuri vēlas vakcinēties. Pērn viens no vakcīnas piegādātājiem no Latvijas tirgus aizgājis, tomēr šogad par to ir ticis domāts, un vakcīnu pietikšot visiem gribētājiem.

Savukārt, kā skaidroja Dumpis, vakcinēties pret gripu vislabāk ir novembra sākumā, jo vakcīnas iedarbības laiks ir seši mēneši, kas nozīmē, ka tā darbotos visu epidēmijas laiku. Vakcinēties ir iespējams jau šobrīd. Gripas vakcīnas cena ir aptuveni septiņi eiro.

Dumpis arī norādīja, ka pagājušā gripas sezona bijusi smaga. Tomēr pagaidām vēl grūti prognozēt, kāda būs šī sezona.