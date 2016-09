Diena jau iepriekš rakstījusi par milzīgajiem nodokļu parādiem, ko savos datos uzrāda Valsts ieņēmumu dienests (VID) un kas faktiski krājas gadu no gada, taču ar šo parādu piedziņu VID īsti neveicas. Eksperti lēš, ka, piemēram, summas, ko valsts budžets dažādu krāpšanas shēmu dēļ neiekasē kā pievienotās vērtības nodokli (PVN) un citus nodokļus, reālajā dzīvē sniedzas krietni pāri miljardam eiro. Turklāt, pēc nodokļu ekspertu domām, kopumā Latvijā šobrīd dažādās PVN krāpšanas shēmās iesaistīti ap 120 grupējumu, kas piedāvā, tā sakot, plašu pakalpojumu spektru, sākot no fiktīvu uzņēmumu iegādes iespējām līdz pat krāpšanas shēmu nodrošināšanai. Shēmās apzināti vai neapzināti iesaistīto personu loks esot visai plašs, un tiek pieļauts, ka to skaitā ir arī tie, kuriem likums uzliek par pienākumu kontrolēt un izskaust šīs krāpšanas darbības.

Tā kā tieši PVN ir viens no nodokļiem, kas milzīgos apmēros caur dažādām shēmām aizslīd garām valsts kasei, Diena nolēma apzināt PVN shēmu reālos apmērus un ietekmi uz valsts budžetu, tādēļ kopā ar nodokļu ekspertiem sagatavoja un nosūtīja virkni jautājumu VID par PVN nomaksas kontroles procesu un cīņu pret krāpniecību, lūdzot sniegt arī konkrētus datus nepieciešamo aprēķinu veikšanai. Te gan jāpiebilst, ka pagāja teju divi mēneši, kamēr Diena saņēma atbildes no VID. Lai arī pēc īpašas uzstājības dati tomēr tika atsūtīti, paliek retorisks jautājums, kāpēc bija šī ilgā kavēšanās ar to sniegšanu – VID ģenerāldirektora neesamība, patiesas grūtības datu savākšanā un apkopošanā, kompetences trūkums vai, vēl ļaunāk, – nevēlēšanās sistēmiski izgaismot šīs problēmas mērogus un ietekmi uz valsts ekonomiku.

Dienas pieaicinātie nodokļu eksperti, kuri saprotamu iemeslu dēļ vismaz pagaidām atturas publiskot savus vārdus, akcentē, ka PVN shēmas Latvijā pastāv kopš brīža, kad tika ieviests PVN, – tātad nu jau vairāk nekā 20 gadu. Turklāt PVN shēmas, iesaistītie uzņēmumi un pakalpojumu izmantotāji veido faktiski paralēlu valsts ekonomikas daļu. "Par šo klusē, par to runā, noliekot malā vai izslēdzot mobilos tālruņus, to izmanto pat ļoti daudzi Latvijas uzņēmumi, taču publiski to paši neatzīst. Tā ir slēptā jeb latentā pasaule. Labākajā gadījumā par to runā tikai VID, kārtējo reizi paziņojot par atklāto PVN grupējumu, vai politiķi, pieminot "karuseļveida PVN shēmas". Te gan nereti rodas jautājums – vai politiķi patiešām saprot, par ko vispār ir runa?" pauž eksperti.

Taču, cik Dienai ir zināms, ne publiski, ne arī slēgtās kompetento iestāžu sēdēs neviens līdz šim nav apzinājis reālos šīs paralēlās saimnieciskās pasaules mērogus, reālo ietekmi uz valsts budžetu un to, kādu postu tas nodara sabiedrībai. Citādi taču šķistu neloģiski, ja par to zinātu, bet rūpīgi slēptu no sabiedrības. Tomēr, kā norāda eksperti ar ilggadēju pieredzi šo shēmu apkarošanā, atsevišķas datu tabulas, līdzīgas tām, ko Dienai izdevās iegūt no VID, laiku pa laikam tikušas guldītas uz augstu amatpersonu rakstāmgaldiem, tomēr reakcija gandrīz vienmēr bijusi – "to taču nevienam nedrīkst rādīt!".

Shēmotāji pelna

Analīzes gaitā eksperti aprēķināja, kāda ir preču un pakalpojumu kopējā vērtība un PVN, ko jebkurš cits PVN maksātājs (visi, izņemot minētos 5543) deklarējis kā iegādi no šiem ar nopietno iemeslu izslēgtajiem PVN maksātājiem. Minētie skaitļi parādīs atskaitītā PVN priekšnodokļa apmērus jeb summu, par kuru tiek samazināts valsts budžetā maksājamais PVN. Saskaņā ar VID Dienai oficiāli sniegto informāciju citi nodokļu maksātāji gada laikā kopumā deklarējuši preču un pakalpojumu iegādes no šiem 5543 apšaubāmajiem PVN maksātājiem par kopējo summu 994,28 miljoni eiro, tādējādi samazinot maksājamā PVN apmērus par 208,54 miljoniem eiro.

Eksperti norāda, ka darījumi ar fiktīviem uzņēmumiem tiek uzrādīti pamatā divu iemeslu dēļ, pirmkārt, noformējot fiktīvu darījumu ar izdomātu preci vai pakalpojumu, lai tādējādi iegūtu neuzskaitītus līdzekļus aplokšņu algu izmaksai, otrkārt, lai noformētu ES iegādātu preču un pakalpojumu iegādi it kā no kāda Latvijā reģistrēta starpnieka uzņēmuma un tādējādi pārceltu PVN maksāšanas saistības no faktiskā preču saņēmēja uz šo fiktīvo starpnieku. Tā tiek samazināta gan preču cena tirgū, gan gūta papildu peļņa. Minētajam būs nozīme, veicot turpmākos aprēķinus par nodokļu summām, kas faktiski aiziet garām valsts budžetam tādu vai citādu fiktīvu darījumu rezultātā.

Analizējot šo 5543 izslēgto PVN maksātāju iesniegto deklarāciju pozīciju kopsummas, eksperti secināja, ka šie apšaubāmie nodokļu maksātāji no ES iegādājušies preces un pakalpojumus par kopējo summu 1,197 miljardi eiro, uz ES piegādājuši preces un pakalpojumus par kopējo summu 0,88 miljardi eiro. No minētā var izdarīt pieņēmumu, ka iegāžu un piegāžu starpība 316,9 miljoni eiro ir tā summa, ko šie apšaubāmie nodokļu maksātāji tālāk piegādājuši pārējiem uzņēmumiem un veido daļu no iepriekš aprēķinātajiem 994,28 miljoniem eiro. Citiem vārdiem sakot, ja pārējie nodokļu maksātāji no šiem 5543 izslēgtajiem PVN maksātājiem deklarē preču un pakalpojumu iegādes 994,28 miljonu apmērā plus PVN, varam pieņemt, ka 32% (316,9 miljonus) no šīs summas veido fiktīvi darījumi ar reālu preču piegādi no ES, bet pārējos 68% (677,4 miljonus) – fiktīvi darījumi ar izdomātu preci vai pakalpojumu.

Jautājumā par šo 5543 apšaubāmo nodokļu maksātāju ar ES partneriem deklarētajām ievērojamām summām, kur iegāžu kopsumma saskan ar piegāžu kopsummu, eksperti norāda, ka tās var atspoguļot gan citu dalībvalstu nodokļu maksātāju caur Latviju īstenotās karuseļveida krāpšanas, gan nepamatoti pārmaksātā PVN izkrāpšanu tepat, Latvijā, gan citus nodarījumus, kuru analīzei un aprēķināšanai būtu nepieciešams saņemt plašāku un sarežģītāku statistisko informāciju no VID.

Lai pārietu pie valsts budžetam eventuāli nodarīto zaudējumu apmēra noteikšanas, jāņem vērā vēl viena būtiska detaļa, proti, darījumi ar tā saukto reverso PVN maksāšanas kārtību. Eksperti norāda, ka praksē fiktīvi darījumi tiek noformēti arī ar reverso maksāšanas kārtību, kas daļā gadījumu tiek darīts tāpēc, lai nepiesaistītu pastiprinātu VID uzmanību, kā tas noteikti notiks ar PVN darījumiem parastajā maksāšanas kārtībā. Var būt situācija, kad, piemēram, būvniecības vai metāllūžņu tirdzniecības uzņēmumam attiecīgajā taksācijas periodā nav aktuāli palielināt atskaitāmo PVN priekšnodokli, bet vajadzība pēc skaidrās naudas aplokšņu algu izmaksai saglabājas. Eksperti pieņem, ka reversā PVN darījumi ar šiem 5543 apšaubāmajiem nodokļu maksātājiem no PVN maksāšanas viedokļa būtu atskaitāmi.

Analizējot informāciju par darījumu veidiem un to summām, ko visi pārējie nodokļu maksātāji deklarē darījumos (preču un pakalpojumu iegādēs) ar šiem 5543 apšaubāmajiem nodokļu maksātājiem, var izdarīt secinājumu, ka darījumi ar reverso PVN maksāšanas kārtību veido 13,6% no kopējās darījumu summas, kas tiek ņemts vērā pie katras nodokļu pozīcijas aprēķināšanas turpmāk.

Kā jau minēts, analīzes gaitā tika pieņemts, ka PVN shēmošana pamatā notiek divu iemeslu dēļ – lai iegūtu neuzskaitītu skaidru naudu aplokšņu algu izmaksai (netiek nomaksāts PVN, IIN/UIN un VSAOI) un lai uz PVN rēķina samazinātu no ES ievestās preces gala cenu (netiek nomaksāts PVN).

Lai veiktu neiegūto nodokļu aprēķinu pirmajam gadījumam, kas saskaņā ar iepriekš veiktajiem aprēķiniem neveido reālu preču vai pakalpojumu piegādi no ES caur apšaubāmiem nodokļu maksātājiem, eksperti aprēķinos iekļāva četrus nodokļus – PVN, UIN, IIN, kā arī VSAOI (skatīt 1. aprēķinu).



lai skatītu tabulu pilnā izmērā, klikšķiniet ar kursora kreiso taustiņu uz attēla



Savukārt, lai veiktu neiegūto nodokļu aprēķinu otrajam gadījumam – PVN nenomaksu par ES iegādātajām precēm un pakalpojumiem –, tika analizēts tikai PVN (skatīt 2. aprēķinu).

Pieņemot, ka pēc VID iniciatīvas no PVN maksātāju reģistra izslēgtie 5543 nodokļu maksātāji ir fiktīvi, saskaņā ar ekspertu aprēķiniem valsts budžets gada laikā – no 2014. gada jūlija līdz 2015. gada jūnijam – zaudējis nodokļu ieņēmumus 339,07–479,28 miljonu eiro apmērā. Jāuzsver, ka praksē uzņēmumi īsteno PVN shēmas, lai samaksātu aplokšņu algas jeb gūtu ienākumus, nesamaksājot IIN, UIN un VSAOI, tātad var samērā droši apgalvot, ka valsts budžets būs zaudējis visus 479,28 miljonus eiro.

Eksperti arī norāda, ka, ņemot vērā aktuālo problēmu, ka aizvien vairāk nodokļu maksātāju izvēlas sadalīt uz fiktīviem uzņēmumiem pārskaitāmās summas un tādējādi neatšifrēt PVN deklarācijā darījumus zem 1430 eiro, reālais zaudējumu apjoms varētu būt pat līdz divas reizes lielāks. Turklāt zināma problēma ir darījumi, kas netiek deklarēti ne no viena darījumu partnera puses un šajos aprēķinos arī neiekļaujas, tāpēc ekspertu aprēķinātais gandrīz pusmiljards eiro neiegūto nodokļu ieņēmumu ir vērtējams ar vārdu "vismaz", kur augšējā robeža vēl aizvien paliek nezināma.

Zīmīgi, ka saskaņā ar VID oficiāli sniegto informāciju VID veicis nodokļu auditus tikai 453 (8%) no šiem 5543 apšaubāmajiem nodokļu maksātājiem, rezultātā nodokļos papildus aprēķinājis 226,3 miljonus eiro. Pēc ekspertu vērtējuma minētie skaitļi parāda vien to, ka iepriekš aprakstītā aprēķinu metodoloģija vērtējama kā visai piesardzīga un, valstij pareizi rīkojoties, pusmiljarda papildu nodokļu naudas iekasēšana šķiet samērā reāla.

Skaidrās naudas apjoms, kuru iegūst šajās shēmās, ir aptuveni 800 miljonu eiro, no kuriem vidēji 9% (tarifs no 6 līdz 12%) ietur tā sauktais PVN grupējums. Tātad aplokšņu algās un dividendēs bez nodokļiem nonāk vismaz 720 miljonu eiro, bet PVN grupējumi gūst vismaz 80 miljonu eiro lielus ienākumus. Ja pieskaita vēl neatšifrētos darījumus, šīs summas var būt divtik lielas, tas ir, skaidrā naudā darbinieki, uzņēmumu īpašnieki iegūst teju 1,5 miljardus eiro, bet PVN grupējumu peļņa ir ap 140 miljoniem eiro.

