RBSSKALS grupas uzņēmums RBSSKALS Būvvadība ceturtdien Zemgales priekšpilsētas tiesā iesniegusi lūgumu ierosināt tiesiskās aizsardzības procesu (TAP), lai tā ietvaros reorganizētu kompānijas darbību un pārvarētu krīzi būvniecības nozarē Latvijā, informē uzņēmums.

“RBSSKALS grupa būvniecības tirgū veiksmīgi darbojas jau vairāk nekā 24 gadus, gadā vidēji nodrošinot 800 darbavietas. Mūsu darbības laikā esam pieredzējuši gan ekonomisko augšupeju, gan lejupslīdi, savukārt šobrīd uz TAP raugāmies kā uz vienīgo iespēju saglabāt savu profesionālo darbību,” atzīmēja RBSSKALS Būvvadība valdes priekšsēdētājs Māris Saukāns.

TAP pieteikšanas mērķis ir uzņēmuma darbības reorganizācija caur papildus finansējuma piesaisti, lai stabilizētu RBSSKALS Būvvadība darbību, pārvarētu krīzes situāciju, un arī turpmāk uzņēmums būtu konkurētspējīgs un stabils tirgus dalībnieks, labs darba devējs un sadarbības partneris būvniecības nozares dalībniekiem.

Pašlaik sāktas sarunas ar potenciālajiem investoriem par nosacījumiem reorganizācijas procesam, sarunās piedaloties arī RBSSKALS grupas finansējošajai bankai Citadele.

Jebkuram uzņēmējam, kurš ir kaut nelielā mērā saistīts ar būvniecības nozari Latvijā, nav noslēpums, ka jau no pērnā gada būvniecības nozarei ir pienākuši ļoti grūti laiki. Pagājušajā gadā tika pabeigti un nodoti ekspluatācijā lielākā daļa no esošajiem lielajiem publiskajiem būvniecības projektiem, tai pašā laikā jauni to vietā nav nākuši, norādījis Saukāns.. Galvenais iemesls tam ir nespēja savlaicīgi apgūt Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus nākošajam plānošanas periodam, kā ietekmē būvniecības nozare ir sākusi stagnēt.

"RBSSKALS Būvvadība situācijai būtu jāliek aizdomāties kaut nedaudz dziļāk būvniecības nozares problemātikā pēc patiesības un būtības. Ne jau ES fondu naudas apgūšana ir vienīgā problēma, tā ir tikai kārtējo reizi bēdīgā fakta konstatācija. Īstās būvniecības nozares problēmas, kuru seku ķīlnieki mēs esam un par kurām esam daudz runājuši, bet nevienam nav bijis pa spēkam tās atrisināt – pelēkais sektors, pelēkie iepirkumi, pelēkās algas, būvniecības likumdošanas interpretācijas patvaļa un nogalinoši zemākās cenas sindroms. Šo, it kā neesošo lietu pastāvīgā klātbūtne, ir kā ļauns vīruss, kas neļauj nozarei atveseļoties. Vienīgais par ko mēs varam uzņemties vainu, ir tas, ka pietiekami laicīgi neesam bijuši uzstājīgāki vai pat agresīvi, lai tie, kas ir tiešām atbildīgi par šo problēmu risināšanu, uzņemtos līdzatbildību," pauda RBSSKALS Būvvadība valdes priekšsēdētājs.