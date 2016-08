Lai arī krietni mazākā skaitā, mežacūkas Rīgā joprojām dzīvo un vairojas. Tāpēc, pienākot rudenim, plānots atsākt dzīvnieku izvešanu aiz Rīgas robežām, trešdien vēstīja LNT raidījums 900 sekundes.

Mežacūkas joprojām aktīvi siro pa galvaspilsētas mazdārziņiem un citām teritorijām, kur var atrast barību. Viņām Rīgā ir labi apstākļi - daudz vietu, kur atrast pārtiku, nav plēsēju un arī no mednieka bises nav jābaidās.

Mednieks Kaspars Šuikovskis, kurš veic mežacūku apzināšanu un izvešanu no galvaspilsētas, skaidro, ka šovasar to skaits ir krietni mazāks, taču joprojām mežacūkas tiek uzietas arvien jaunās pilsētas teritorijās.

“Pirmais mūsu uzdevums, un, es domāju, tas ir veiksmīgi izpildīts - lai viņas neterorizē cilvēkus Rīgas centrā un tuvākajā apkārtnē. Pašreiz ir uzradusies viena aktuāla vieta pie Krustpils ielas, tur, kur viņas nebija tik daudz, tagad ir parādījušās,” stāstīja Šuikovskis.

Mednieks skaidro, ka 100% no mežacūkām pilsētu atbrīvot nav iespējams, taču pamatīgi ierobežot un samazināt to skaitu ir paveicams uzdevums. Mērķa sasniegšanai savvaļas cūkas jāizved ne tikai no Rīgas, bet arī no pilsētas apkārtnes.

“Kā zināms, laba vieta tukšumu nemīl un, Rīgā ir neapsaimniekotās teritorijas, kas ir labvēlīgas un kur nav medību slodze. Tad, ja viņas būs ārpusē, tad viņas nāks iekšā, ja ārpusē nebūs, tad iekšā nenāks,” skaidroja mednieks.

Lai arī mežacūku skaits Rīgā ir krietni mazāks nekā pagājušajā gadā, tās joprojām laiku pa laikam ieklīst pilsētnieku privātajās teritorijās vai tuvu daudzstāvu ēkām.

Tādos gadījumos iedzīvotāji bieži vien zvana medniekiem un arī policijai. Rīgas Pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis skaidro, ka iedzīvotāji šogad kārtības sargu palīdzību lūguši 20 reizes. Taču mežacūkas nav vienīgie mežazvēri Rīgā, saņemti arī desmit iedzīvotāju zvani par redzētiem aļņiem pilsētā.

“Liela daļa gadījumu, tieši par mežacūkām runājot, ir Juglā. Mēdz būt arī gadījumi ar citiem dzīvniekiem, piemēram, vakardien tika saņemta informācija, ka pilsētā ir manīti aļņi,” stāstīja Sadovskis.

Aļņu skaitu mednieki nav apzinājuši, taču aptuveni aprēķini par mežacūkām liecina, ka to skaits ir 60 līdz 70 dzīvnieku. Savvaļas cūku izvešanu no pilsētas paredzēts atsākt šajā rudenī, kad tās būs vieglāk notvert.