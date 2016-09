Saeimā notiks diskusija par onkoloģiju

Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisija un Onkoloģijas pacientu atbalsta deputātu grupa otrdien, 13. septembrī, kopīgi rīko publisku apaļā galda diskusiju par onkoloģiju. Uz apaļā galda diskusiju aicināti nozares eksperti, onkoloģisko pacientu organizāciju, Veselības ministrijas un masu mediju pārstāvji, lai noskaidrotu jaunākās tendences Eiropā onkoloģisko slimību ierobežošanā un situāciju Latvijā, informē pasākuma rīkotāji.

“Onkoloģija - proti, mērķis samazināt Latvijas iedzīvotāju saslimstību ar onkoloģiskām slimībām un mirstību no tām - ir pasludināta par vienu no galvenajām veselības aprūpes prioritātēm. Vienlaikus gan ārsti onkologi, gan pacientu organizācijas ir paudušas neapmierinātību par pārāk lēnajiem uzlabojumiem. Onkoloģisko slimību diagnosticēšanas un ārstēšanas ziņā ievērojami atpaliekam no mūsu kaimiņvalstīm, Lietuvas un Igaunijas. Apaļā galda diskusijā ar nozares ekspertiem, onkoloģisko pacientu organizācijām un Veselības ministrijas pārstāvjiem centīsimies nonākt pie vienota kopsaucēja par onkoloģiju kā veselības aprūpes prioritāti,” paudis Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētājs un Onkoloģijas pacientu atbalsta deputātu grupas vadītājs Romualds Ražuks (Vienotība).

Viņš uzsvēris, ka diskusija ir īpaši nozīmīga, jo ceturtdien, 15. septembrī, notiks Saeimas balsojums par Onkoloģisko pacientu organizāciju alianses iniciatīvu “Lai vēzis būtu ārstējama slimība” papildus 10 miljonu eiro piešķiršanai onkoloģijai.