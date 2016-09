Šodien nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 20 grādiem

Šodien Latvijā ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 20 grādus, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Dienas laikā pūtīs mainīga virziena vējš, kas pēcpusdienā būs lēns līdz mērens un iegriezīsies no dienvidrietumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežās.

Rīgā dienas lielāko daļu debesis būs apmākušās, brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule. Nokrišņi nav gaidāmi, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 18 grādiem.