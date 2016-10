No gada sākuma līdz augustam Latvijā nozagti vai pazuduši vairāk nekā 13 000 telefonu, no tiem 77% nekad netiek atrasti, atsaucoties uz kopējiem Latvijas tirgus datiem no vienotā nozagto un nozaudēto telefonu reģistra, šodien notiekošajā informācijas tehnoloģiju (IT) drošības jautājumiem veltītajā konferencē Kiberšahs 2016 sacīja Latvijas Mobilā telefona Drošības dienesta direktors Egons Bušs.