Šonedēļ pūtīs brāzmains vējš un kļūs ievērojami vēsāks

Šonedēļ Latvijā valdošais būs ziemeļaustrumu vējš un gaiss kļūs ievērojami vēsāks, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Nedēļas laikā nokrišņu būs salīdzinoši maz, tomēr nepatīkamas sajūtas sagādās brāzmains ziemeļaustrumu vējš, kas atsevišķas dienas būs stiprs.

Rīt gaidāms mākoņains laiks, vietām līs lietus. Maksimālās vēja brāzmas būs 13-18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 8, plus 11 grādiem. Trešdien nokrišņi netiek prognozēti, debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem skaidrosies. Gan naktī uz trešdienu, gan arī trešdien pa dienu pūtīs stiprs vējš, brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 21 metram sekundē.

Stiprs vējš saglabāsies arī turpmākās dienas - naktī uz ceturtdienu brāzmu ātrums vēl saglabāsies līdz 20 metriem sekundē, bet ceturtdien pa dienu tas būs 12-19 metrus sekundē stiprs. Arī ceturtdien lietus vēl nav gaidāms un gaisa temperatūra būs ap plus 10, plus 12 grādiem. Piektdien atkal gaidāms lietus un vējš brāzmās sasniegs ātrumu līdz 12-18 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 11, plus 12 grādus.

Sestdien vēl iespējams lietus, bet svētdien nokrišņi mitēsies. Tomēr abas dienas būs dzestras - gaisa temperatūra būs plus 7, plus 10 grādu robežās. Vēja ātrums būtiski nemazināsies - brāzmu maksimālais spēks būs līdz 18 metriem sekundē.