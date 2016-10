Šorīt vietām novērojams neliels sals

Šorīt Latvijā vietām ir novērojams neliels sals - zemākās gaisa temperatūras fiksētas Vidzemes augstienē, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Zosēnos šorīt gaiss saullēktā atdzisis līdz mīnus 1,3 grādiem, bet Priekuļos - līdz mīnus 1,3 grādiem.

Gulbenē un Alūksnē gaiss atdzisis līdz mīnus 0,4 grādiem, Skrīveros ir mīnus 0,3 grādu sals. Gaisa temperatūra nedaudz zem nulles grādiem noslīdējusi arī Kurzemē - Saldū fiksēti mīnus 0,2 grādi.

Citur Latvijā gaisa temperatūra ir nedaudz augstāka. Vietām Kurzemē gaiss nav atdzisis vairāk par plus 4 grādiem, piemēram, Stendē ir plus 4,5 grādi, Kolkā - plus 6,8 grādi.

Rīgā šorīt gaisa temperatūra noslīdējusi līdz plus 1 grādam.

Sinoptiķi prognozē, ka arī turpmākās naktis Latvijā gaidāms neliels sals, kad debesīm skaidrojoties, gaiss atdzisīs līdz mīnus 2, mīnus 3 grādiem.