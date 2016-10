Suņu obligātā reģistrācijas maksa samazināta no 7,11 eiro uz 3,50 eiro

Suņu reģistrācijas maksa Lauksaimniecības datu centra datu bāzē tiks samazināta no pašreizējiem 7,11 eiro līdz 3,50 eiro, paredz valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas (ZM) skaidrojumā - lai samazinātu patversmēm izdevumus, kas saistīti ar suņa obligāto apzīmēšanu un reģistrāciju, kā arī nodrošinātu, ka visi suņi tiek reģistrēti, nepieciešams noteikt, ka patversmei, atdodot suni citai personai, suņa reģistrācija datubāzē ir bez maksas.

Vienlaikus noteikts, ka arī valsts pārvaldes iestādes darbā izmantojamu suni reģistrē datubāzē bez maksas. Patlaban datubāzē ir reģistrēti 160 suņi, no kuriem VID ir 49, Valsts policijai - seši un Valsts robežsardzei - 105. Ņemot vērā to, ka nav sagaidāms būtisks šo suņu skaita pieaugums, noteikts, ka valsts pārvaldes iestādēm, kuras savā darbā izmanto suņus, to reģistrāciju datubāzē varēs veikt bez maksas.

Atstāta spēkā līdzšinējā norma, ka no reģistrācijas maksas ir atbrīvoti suņi-pavadoņi un suņi-asistenti.

ZM arī norāda, ka pārējiem suņu īpašniekiem plānotais izcenojuma samazinājums no 7,11 eiro uz 3,50 eiro neradīs ietekmi uz valsts budžetu, jo palielināsies reģistrēto dzīvnieku skaits. 2017.gada prognozē, saglabājoties līdzšinējai 7,11 maksai, no 14 000 suņu reģistrācijas bija paredzēti ieņēmumi attiecīgi 99 540 eiro apmērā. Tomēr, kā norāda ZM, ņemot vērā, ka no 2017.gada 1.janvāra reģistrācija būs obligāta, reģistrēto suņu skaits palielināsies divkārt - līdz 28 000 suņu gadā -, līdz ar to pakāpeniski izlīdzinot plānotos ieņēmumus.

Noteikumi attiecas uz 28 dzīvnieku patversmēm, kas vidēji gada laikā jaunam īpašniekam atdod 2500 suņus, kā arī uz valsts pārvaldes iestādēm un suņu īpašniekiem.

Pēc 2014.gada FEDIAF (The European Pet Food Industry) statistikas datiem, Latvijā ir 260 000 suņu, savukārt patlaban reģistrēti tikai 43 501 suns.

Kā ziņots, suņu obligātā reģistrēšanas, kā arī čipēšanas problēma aktualizējās martā, kad ZM konstatēja, ka līdz iepriekš noteiktajam termiņam 1.jūlijā daudziem suņu īpašniekiem laukos nebūs iespējams izpildīt obligātās prasības, jo naudas trūkuma dēļ tie veterinārārstam nevar samaksāt.

Līdz ar to obligātās suņu čipēšanas un reģistrācijas termiņš Lauksaimniecības datu centra datubāzē pagarināts līdz 2017.gada 1.janvārim. Ja prasība netiks izpildīta, Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī pašvaldības policija drīkstēs uzlikt sodu, kas fiziskajām personām ir no septiņiem līdz 210 eiro, bet juridiskajām - no 15 līdz 350 eiro.