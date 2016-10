Swedbank izsniegusi jau 10 000 bezkontakta norēķinu kartes

Kopš Swedbank Latvijā uzsāka bezkontakta norēķinu karšu izsniegšanu, jau 10 000 klientu izmantojuši iespēju saņemt šo karti. Šobrīd pieprasījums pēc bezkontaktu norēķinu kartēm ir nemainīgi liels, un katru nedēļu tiek saņemti ap 3 200 jauni norēķinu karšu pieteikumi. Izdevumi par pusdienām (55%), sabiedrisko transportu (46%) un sevis palutināšanas pirkumi (43%) ir biežākās situācijas, kad cilvēki mēdz iztērēt līdz 10 eiro, rāda Swedbank veiktā aptauja. Savukārt vidējā pirkumu summa, par kuru iedzīvotāji izvēlas tikai nopīkstināt karti, neievadot PIN kodu, šobrīd ir 3 eiro, liecina Swedbank apkopotie dati par bezkontakta norēķiniem.

“Bezkontakta norēķini ir veids, kā tiecamies padarīt ērtāku un ātrāku mūsu klientu dinamisko ikdienu. Pirkumus, kuru vērtība nepārsniedz 10 eiro, tagad var veikt, vienkārši pietuvinot karti maksājumu terminālim un to nopīkstinot. Laika ietaupījums šādam maksājumu veidam, salīdzinājumā ar PIN koda ievadīšanu, katru reizi ir ap 10 sekundēm, un droši vien katrs no mums var iztēloties dažādas sadzīviskas situācijas, kad tās tiešām ir no svara – pusdienu ēdnīcas rindā, dzelzceļa kasē, pērkot kafiju līdzņemšanai un tamlīdzīgi,” stāsta Renārs Rūsis, Swedbank valdes loceklis un Privātpersonu apkalpošanas pārvaldes vadītājs.

“Swedbank bezkontaktu kartei pieteicos, lai atvieglotu un paātrinātu savus ikdienas mazos pirkumus – par kafiju, transportu un tamlīdzīgiem tēriņiem. Ceru, ka jau drīz maksāt ar bezkontaktu karti varēs jebkurā vietā Latvijā,” stāsta Kārlis Ķīsis, 10 000. bezkontakta norēķinu kartes lietotājs.

Pēc Latvijas Komercbanku asociācijas datiem līdz oktobra beigām visā Latvijā būs jau 1500 bezkontakta norēķiniem piemērotas tirdzniecības vietas un vairāk nekā pusi no tām (ap 800 vietu) nodrošina Swedbank – piemēram, visās Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas kasēs, kafetērijā Mcafe Barona ielā un Cacao Hospitāļu ielā, Tokyo City, Merķeļa Drukas darbnīcā, visos gaļas pārstrādes uzņēmuma Forevers veikalos, restorānā Rātes Vārti Valmierā un citur.