Apkalpe, kas sestdien starptautiskajā lidostā Rīga nosēdināja airBaltic lidmašīnu, kurai bija radušās problēmas ar priekšējo šasiju, bija pieredzes bagāta, trešdien žurnālistiem pauda airBaltic Korporatīvo komunikāciju viceprezidents Jānis Vanags.

Lidmašīnas kapteinis nolidojis gandrīz 4000 stundas, un vairāk nekā puse no šī laika lidots tieši ar Bombardier Q400, savukārt otrais pilots nolidojis 10 000 stundas.

Vanags stāstīja, ka lidmašīnas apkalpe pēc pacelšanās konstatējusi indikācijas, kas liecinājis, ka ir tehniskas problēmas ar priekšējo šasiju. Apkalpe pieņēma lēmumu atgriezties Rīgā un rīkojās stingri pēc iepriekš mācībās apgūtām procedūrām.

Taujāts, vai lidmašīna bija tālu jau aizlidojusi no Rīgas, kad tika konstatētas problēmas, Vanags sacīja, ka precīzi pateikt, cik tālu lidmašīna jau bija nolidojusi nevar, norādot, ka pārāk tālu lidmašīna vēl nebija tikusi.

Lidmašīnā atradās 63 pasažieri, no tiem divi bija bērni un viens zīdainis, kā arī četri apkalpes locekļi. Pasažieru vidū bija arī viens Boeing lidmašīnu pilots, kurš, nosēžoties lidmašīnai, palīdzējis pasažieriem ar izkāpšanu.

Vanags uzsvēra, ka viņa rīcībā nav informācija par to, ka kāds no pasažieriem būtu guvis ievainojumus. No lidmašīnas pasažieriem nav bijušas arī nekādas sūdzības.

Taujāts, kādas varētu būt iemesls lidmašīnas tehniskajām problēmām, airBaltic skaidroja, ka tas tiks noskaidrots izmeklēšanas gaitā. Tāpat viņš pašlaik nevarēja minēt, cik lieli zaudējumi nodarīti lidmašīnai, veicot nosēšanos paaugstinātas drošības apstākļos.

Lidmašīna pēc nosēšanās palika uz skrejceļa, tādēļ starptautiskās lidostas Rīga skrejceļš slēgts līdz plkst.16.30.