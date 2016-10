Ziņojumā norādīts, ka VARAM nav uzklausījusi iedzīvotājus, dodoties priekšroku mototrašu īpašniekiem, kā arī, Biķernieku un Kandavas trasēm piemēroti secinājumi, kas radīti, izmantojot neadekvātus salīdzinājumus no divām ārzemēs esošām trasēm, kuras neatrodas tuvu apdzīvotām vietām.

Tiesībsargs uzsver, ka veiktie grozījumi aizskar Satversmē garantētās personu tiesības uz veselību un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Turklāt tiesību akta izstrādes laikā nav ievērots labas pārvaldības princips.

Izpētot pārbaudes lietas materiālus, tiesībsargs secināja, ka:

1) jaunie trokšņa līmeņi (robežvērtības) ir vērtējami kā cilvēka veselībai kaitīgas sekas izraisoši;

2) jaunās normas neatbilst likuma mērķim (novērst vai samazināt vides trokšņa iedarbību uz cilvēkiem), tās attiecīgi neatbilst arī Satversmes 111. un 115. pantā nostiprināto cilvēka tiesībām dzīvot labvēlīgā un veselībai nekaitīgā vidē.

Kā jau tika minēts, tiesībsargs nonāca pie atziņas, ka izmaiņu trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā pieņemšanas process neatbilst labas pārvaldības principa prasībām.

Treškārt, normatīvā regulējuma izstrādes gaitā nav ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis, toties mototrašu īpašnieku un pārvaldītāju viedoklis ir ticis uzklausīts visaugstākajā līmenī.

Minēti prakses piemēri no Austrijas Red Bull Ring un Vācijas Nürburgring, kur ekspluatācijas atļaujā ir noteikti lieli trokšņu robežlielumi, nav attiecināmi uz Latviju, jo šīs ārvalstu trases no ģeogrāfiskā un sociālā viedokļa būtiski atšķiras no Latvijā esošajām trasēm. Proti, abas šīs trases atrodas reljefainā vidē, tās ir mežu ieskautas, turklāt tur ikdienā nedzīvo cilvēki. Toties Biķernieku trasei 600 metru attālumā un Kandavas trasei 13 soļu attālumā dzīvo cilvēki.

Kandavas mototrases un Biķernieku mototrases tuvākās apkārtnes iedzīvotāju viedokli tiesībsargs noskaidroja, veicot divas aptaujas 2016. gada aprīlī un maijā. Pēc to rezultātiem tika secināts, ka 75% Biķernieku mototrases tuvumā dzīvojošiem cilvēkiem un 25% Kandavas mototrases tuvumā dzīvojošiem traucē trašu radītie trokšņi.