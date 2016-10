No amata atstādinātajai Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājai Aijai Orniņai ir aizdomās turētās statuss kriminālprocesā, kas arī saistīts ar aizturēto uzņēmēju Jūliju Krūmiņu.

Kā sarunā ar aģentūru LETA skaidroja tiesnese, patlaban viņa ir atstādināta no amata, tomēr citu ierobežojumu viņai nav. Vakar viņa Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) sniedza savas liecības.

Jautāta, vai konkrētais process ir saistīts ar kriminālprocesu par iespējamu partiju nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā, kur aizturēts Krūmiņš un Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis (ZZS), Orniņa atbildēja noraidoši, tomēr apstiprināja, ka pret viņu sāktais kriminālprocess ir saistīts ar Krūmiņu. Tiesnese sacīja, ka viņai tiek inkriminēta neizpaužamu ziņu izpaušana un "piedāvājuma pieņemšana" no Krūmiņa.

Tāpat jautāta, vai kriminālprocess saistīts ar kādu konkrētu lietu, kas bija pie viņas izskatīšanā, Orniņa sacīja, ka tā neesot, turklāt viņa uzsvēra, ka Krūmiņu pazīst jau ilgus gadus un uzņēmējs nekad nav viņai piedāvājis kādus materiālus labumus, līdz ar to viņa nekad tādus nav varējusi pieņemt.

Tiesnese pieļāva, ka abi kriminālprocesi un visas šīs darbības ir saistītas ar grāmatu, ko Krūmiņš patlaban raksta, pieļaujot, ka kāds bija noklausījies viņa sarunas.

Kā ziņots, faktu par to, ka tiesnese ir atstādināta no amata, aģentūrai LETA apstiprināja tiesā, kas par to tikusi informēta pirms neilga laika. Uz jautājumu, vai nedēļas sākumā tiesā bija ieradušies KNAB darbinieki, priekšsēdētājas palīdze atbildēja, ka šādu informāciju viņa nevar apliecināt.

Orniņa Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājas amatā ir kopš 2008.gada. Orniņa tika skatījusi bijušā Jūrmalas mēra Raimonda Munkevica kukuļdošanas krimināllietu, kurā apsūdzēts arī kādreizējais pilsētas ātrās palīdzības valdes loceklis Normunds Pīrants.

Jau ziņots, ka KNAB ir sācis kriminālprocesu par iespējamu partiju nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā, un šajā kriminālprocesā kopumā aizturētas četras personas. Kā aģentūru LETA informēja KNAB, izmeklēšanas interesēs pašlaik plašāka informācija netiks sniegta.

KNAB 4.oktobrī aizturēja uzņēmēju Krūmiņu un Truksni. Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, aizturēšanas saistītas ar iespējamiem partiju finansēšanas pārkāpumiem. KNAB darbinieki otrdien veica kratīšanu Jūrmalas mēra birojā, bet pats mērs tika nogādāts Jūrmalas slimnīcā, kur viņu apsargā KNAB darbinieki. Slimnīcā Jūrmalas mērs atrodas arī šobrīd.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Trukšņa advokāts Jānis Rozenbergs, viņa klients šobrīd ir aizturētā statusā un veselības problēmu dēļ atrodas Jūrmalas slimnīcā, kur viņu apsargā KNAB darbinieki. Aģentūras LETA rīcībā esošo informāciju, ka lieta pret Truksni sākta par iespējamiem partiju finansēšanas pārkāpumiem, Jūrmalas mēra advokāts nekomentēja, vien apliecināja, ka viņa klientam netiek inkriminēta kukuļošana.

Savukārt Krūmiņa advokāts Egons Rusanovs aģentūrai LETA apstiprināja, ka KNAB ir aizturējis viņa klientu. Jautāts, vai aizturēšana saistīta ar iespējamiem partiju finansēšanas pārkāpumiem, advokāts atbildēja apstiprinoši. Krimināllikums par partijas nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā kā sodu paredz brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu.