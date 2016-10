Tirgotāji brīdina par kases aparātu haosu

No nākamā gada ieviest jaunajām prasībām atbilstošus kases aparātus tirgotājiem esot faktiski neiespējami; nerodot risinājumu, nozarē var iestāties juceklis, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Lai gan jau ar nākamā gada sākumu tirgotājiem, kuru apgrozījums pārsniedz 200 000 eiro, stāsies spēkā jaunas kases aparātu lietošanas prasības un ir jāievieš tām atbilstoši kases aparāti, jautājumu pagaidām vēl ir vairāk nekā atbilžu. Daļa tirgotāju norāda, ka jauno prasību ieviešanas noteikumi nav vienlīdzīgi visiem uzņēmumiem, kā arī radīs papildu izdevumus tieši mazajiem tirgotājiem. Kases aparātu jauno prasību jautājums tiek salīdzināts pat ar karstu kartupeli, kas tiek viļāts no vienas puses uz otru. Tomēr Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir pārliecināts, ka jaunās tehniskās prasības varētu samazināt krāpnieciskos gadījumus un veicināt nodokļu ieņēmumus, un samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru nozarē, kas ir salīdzinoši augsts. Savukārt, pēc nozares pārstāvju domām, noteikumu ieviešanas termiņš ir jāatliek uz vēlāku laiku. Kopumā valstī reģistrēti aptuveni 51 000 kases aparātu un aptuveni 10 000 kases sistēmu.

Ministru kabineta noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām paredz, ka atbilstošu kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu lietošana visiem nodokļu maksātājiem obligāti jāsāk ne vēlāk kā no nākamā gada. Izņēmums ir padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrā jeb tā dēvētajā baltajā sarakstā iekļautie nodokļu maksātāji, kuriem jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošus aparātus un kases sistēmas jāsāk lietot ne vēlāk kā 2019. gada 1. janvārī. Savukārt šā gada jūlijā stājās spēkā likuma Par nodokļiem un nodevām grozījumi, kuros noteikts, ka nodokļu maksātāji drīkst lietot elektroniskās ierīces un iekārtas, kuras atbilst noteiktām tehniskajām prasībām un kurām ir veikta atbilstības pārbaude, norāda VID. Šīs atbilstības pārbaudes ir jāveic līdz nākamā gada jūlijam. Tātad nodokļu maksātāji VID reģistrēto kases aparātu vai kases sistēmu var lietot līdz atbilstības pārbaudes apliecinājumam, ka minēto ierīču un iekārtu modeļi, modifikācijas un programmas versijas atbilst Ministru kabineta noteikumos esošajām tehniskajām prasībām, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada jūlijam. Pēc atbilstības apliecinājuma izsniegšanas apkalpojošam dienestam tie jāpārreģistrē, nomainot uz jaunu modeļa, modifikācijas un programmas versiju.

Tomēr ir arī 62 kases aparātu modeļi un modifikācijas, kuras drīkst lietot tikai līdz šā gada beigām. Lai minēto kases aparātu lietotāji varētu turpināt tos lietot arī pēc 1. janvāra, ir jāveic to pārreģistrācija, un, ja attiecīgais kases aparāta modelis vai modifikācija atbildīs noteiktajām tehniskajām prasībām, tā tiks iekļauta VID datubāzē. Ja pārreģistrācija netiks veikta, tad attiecīgie nepārreģistrētie kases aparātu modeļi un modifikācijas tiks izslēgtas no VID vienotās datubāzes un to lietošana nebūs atļauta.

Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs uzsver, ka šāda piespiedu reforma ir lieka un jaunie kases aparāti ir ieviešami pakāpeniski – pēc nepieciešamības nomainot vecos ar jauniem vai arī gadījumos, ja VID konstatē iejaukšanos vecā kases aparāta darbībā. Pēc asociācijas aplēsēm, lai īstenotu izmaiņas, cenām būtu jāpieaug kopumā par ne mazāk kā 40 miljoniem eiro – katram Latvijas iedzīvotājam papildus būtu jāiztērē 20 eiro.

