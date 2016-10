Trešdiena būs dzestra un vējaina

Arī trešdien Latvijā pūtīs brāzmains ziemeļu vējš, un diena būs dzestra, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Dienā dienvidaustrumu rajonos iespējams neliels lietus. Pūtīs mēreni stiprs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Stiprāks vējš būs piekrastes rajonos - līdz 20 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 7, plus 12 grādiem.

Rīgā no rīta būs neliels mākoņu daudzums un spīdēs saule, bet gaisa temperatūra nepārsniegs plus 10 grādu atzīmi. Arī dienas laikā mākoņi neizklīdīs, taču sauli pavisam tie neaizsegs, un lietus nav gaidāms. Maksimālā gaisa temperatūra nebūs augstāka par plus 10 grādiem.