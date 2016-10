Trešdiena būs saulaina; gaiss iesils līdz +10 grādiem

No rīta vietām vēl iespējams neliels mākoņu daudzums, taču dienas laikā tie izklīdīs un debesīs spīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. No rīta lielā daļā Latvijas teritorijas vēl gaidāms sals, bet dienas laikā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 6, plus 10 grādiem. Saskaņā ar prognozēm augstākā temperatūra būs Kurzemē, jūras piekrastē.