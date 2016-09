Trešdienas rītā Rīgā taksometra vadītājs uz ielas notriecis alni

Trešdienas rītā pulksten 5.36 Rīgas pašvaldības policijas (RPP) Zemgales pārvaldes darbinieki saņēma izsaukumu uz Ziepniekkalna ielu. Zvanītājs ziņoja, ka pa ielu staigā alnis. Kārtības sargi nekavējoties devās uz norādīto vietu, taču brīdī, kad kārtības sargi ieradās, bija jau noticis negadījums - alnim bija uzbraucis taksometrs, portāls Diena.lv uzzināja RPP.

Pats taksists negadījumā nebija būtiski cietis, tādēļ uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kā arī klīnikas Dr. Beinerts darbinieki.

Kad ieradās veterinārārsts, viņš konstatēja, ka dzīvnieks negadījumā ir sakropļots, tādēļ viņam nācās dzīvnieku iemidzināt, lai pārtrauktu viņa mocības. Vēlāk notikuma vietā ieradās dzīvnieku kapsētas "Citi medību lauki" pārstāvji, kuri aizveda aļņa ķermeni apbedīšanai. Savukārt negadījuma apstākļus skaidros Valsts policija​.

Atgādinām, ka septembris un oktobris ir aļņu riesta laiks. Tēviņi savā starpā cīnās, lai iegūtu mātītes labvēlību, tādēļ mazākie un vājākie tiek izstumti. Šie izstumtie dzīvnieki no Pierīgas mežiem uz kādu laiku var ienākt pilsētā, tomēr Rīgā uz dzīvi tie neapmetīsies, jo Rīgas meži un parki ir pārāk mazas platības un nav jāsatraucas, ka Biķernieku mežs vai Šmerlis kļūs par to jauno mājvietu.

Ja iedzīvotājs pilsētā pamana alni, tad uzreiz ir jāzvana policijai pa tālruni 110. Tādā gadījumā policisti, sadarbojoties ar dažādiem speciālistiem, varēs mēģināt alni aizbiedēt prom no vietām, kur apkārt ir cilvēki. Ņemot vērā šī dzīvnieka izmērus, viņu nav iespējams sagūstīt. Arī trankvilizatorus pielietot nav iespējams, jo to iedarbība ir pārāk lēna, līdz ar to trankvilizatori dzīvnieku drīzāk padarīs agresīvu, nevis tūlītēji iedarbosies, tādēļ šādos gadījumos policisti var izmantot skaņas signālus un citas līdzīgas metodes aļņa aizbiedēšanai.

Savukārt apkārtējos iedzīvotājus aicinām respektēt šo lielo dzīvnieku un saglabāt drošu distanci. Parasti alnis pret cilvēku nav agresīvs, visbiežāk, ieraugot cilvēku, tas bēg, bet, ja to izbiedē vai nokaitina, tas var kļūt agresīvs un neparedzams. Alni īpaši var izaicināt cilvēki ar suņiem.