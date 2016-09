Turpmākās septiņas dienas Latvijā būs ļoti vasarīgas

Turpmākās septiņas dienas valstī valdīs ļoti vasarīgi laika apstākļi - dienas būs siltas un bez būtiskiem nokrišņiem, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Sākot no rītdienas, 9.septembra, valstī nokrišņi netiek prognozēti ne dienās, ne arī naktīs, turklāt naktīs gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 18 grādu atzīmi. Aukstākas būs turpmākās divas naktis, kad minimālā gaisa temperatūra vietām noslīdēs līdz plus 4, plus 7 grādiem, bet turpmākās naktis temperatūra nebūs zemāka par plus 11 grādiem.

Dienas būs vasarīgi siltas. Lai arī katru dienu debesis būs mākoņainas, brīžiem tās arī skaidrosies un spīdēs saule. Saulainākā diena varētu būt 15.septembrī, kad mākoņu daudzums būs neliels. Valdošie būs dienvidu, dienvidaustrumu un dienvidrietumu vēji, vien perioda beigās vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem, taču pārsvarā tas būs lēns.

Gaisa temperatūra būs ļoti vasarīga - brīvdienās un nākamajā nedēļā tā sasniegs pat plus 26 grādu atzīmi. Vien rīt tā būs vēl plus 18, plus 23 grādu robežās, bet turpmākās dienas tā būs augstāka.