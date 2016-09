Tuvākajās dienās Latvijā turpināsies sauss un saulains laiks; arvien dzestrākas kļūs naktis

Tuvākās nedēļas laikā Latvijā saglabāsies sauss laiks - būtiski nokrišņi netiek prognozēti, tomēr gaisa temperatūra pakāpeniski sāks pazemināties, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Virs Latvijas saglabāsies anticiklona ietekme, tāpēc lietus risks turpmākajās dienās ir minimāls, vien austrumu rajonos varētu uzlīt pa kādai lietus lāsei. Tomēr laika apstākļus ietekmēs aukstā atmosfēras fronte, aiz kuras ar ziemeļu vējiem ieplūdīs vēsākas gaisa masas.

Dzestrākas kļūs naktis - minimālā gaisa temperatūra vietām austrumos var sasniegt plus 1, plus 3 grādus, kā arī pastāv varbūtība, ka vietām gaiss atdzisīs līdz 0 grādiem. Arī dienas kļūs vēsākas, un termometra stabiņš līdz plus 20 grādu atzīmei gandrīz vairs nepakāpsies. Tomēr sinoptiķi prognozē, ka vēl kāda siltāka diena šoruden arī ir iespējama.

Lai gan līdz pagājušās nedēļas nogalei Latvijā turpinājās meteoroloģiskās vasaras laika apstākļi, pamazām sāk iestāties rudenim raksturīgi laika apstākļi. Tomēr prognozes liecina, ka meteoroloģiskā vasara varētu pāriet atvasarā, jo virs reģiona saglabāsies anticiklona ietekme. Tik siltas dienas, kā bija pagājušajā nedēļas nogalē, gan, visticamāk, vairs nav gaidāmas.

Sinoptiķi atgādina, ka sausajā laikā mežos saglabājas ļoti augsta ugunsbīstamība.