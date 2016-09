Upēs un ezeros ūdens temperatūra pakāpeniski turpina pazemināties

Lai gan tuvākajās dienās ūdens temperatūra upēs un ezeros varētu nedaudz paaugstināties, turpmāk ūdens pakāpeniski atdzisīs, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Šorīt Latgales, Vidzemes un Kurzemes upēs ūdens temperatūra bija plus 13, plus 18 grādu robežās, Zemgales upēs tā bija plus 14, plus 19 grādu robežās. Lielākajos ezeros ūdens temperatūra bija ap plus 18, plus 19 grādiem.

Tuvākajās dienās, pieturoties vasarīgi siltam laikam, ūdens temperatūra par kādu grādu paaugstināsies, tomēr nedēļas beigās kļūs vēsāks un arī ūdens temperatūra turpinās pazemināties.

Arī ūdens līmenis upēs kopš septembra sākuma pazeminās, un sagaidāms, ka tas turpinās pazemināties arī tuvākajās dienās.