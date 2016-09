Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmā vakar uz Latviju no Grieķijas pārceltas četras vienas ģimenes personas, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, tajā skaitā viens pirmsskolas vecuma bērns, aģentūru LETA informēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Uz Latviju otrdien pārceltā ģimene ir no Sīrijas, patlaban tā atrodas patvēruma meklētāju centrā Muceniekos.

Divām personām no pārceltās ģimenes ir pieredze drēbnieka arodā. Personas savos pieteikumos ir norādījušas arābu un kurmandži valodas zināšanas.

Nākamajās dienās Valsts robežsardzes amatpersonas turpinās strādāt ar patvēruma meklētājiem un veiks nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, lai lietas materiālus varētu nodot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Latvija atbilstoši ES pārvietošanas programmai no Eiropas dienvidvalstīm un Turcijas uzņēmusi 73 patvēruma meklētājus. Daļa no patvēruma meklētājiem jau pārtapuši patvēruma saņēmējos. Pirmās ģimenes Latvijā ieradās februāra sākumā. Kopumā pagaidām no pārvietotajām personām bēgļa statusu ir ieguvušas piecas personas, savukārt alternatīvo - 18 personas.

Kā septembra sākumā vēstīja Latvijas Televīzija, no 23 bēgļiem, kurus Latvija uzņēma ES bēgļu pārvietošanas programmā un kuri ieguvuši patvēruma statusu, 21 cilvēks jau ir Vācijā.