Uz Latviju pārvietotas deviņas personas no Sīrijas, tai skaitā pieci bērni

Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmā otrdien uz Latviju no Grieķijas pārvietotas deviņas personas, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, tajā skaitā pieci nepilngadīgi bērni, aģentūru LETA informēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).

Uz Latviju otrdien pārvietotas divas ģimenes no Sīrijas, patlaban tās atrodas patvēruma meklētāju centrā Muceniekos.

Pārvietotās personas strādājušas lauksaimniecības un taksometru pārvadājumu nozarēs. Personas savos pieteikumos ir norādījušas arābu valodu zināšanas.

Jau ziņots, ka atbilstoši starptautiski noteiktajām procedūrām un Patvēruma likuma prasībām tūlīt pēc ierašanās Latvijā Valsts robežsardzes amatpersonas pieņem pārvietoto personu iesniegumus un iepazīstina patvēruma meklētājus ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā. Nākamajās dienās Valsts robežsardzes amatpersonas turpinās strādāt ar patvēruma meklētājiem un veiks nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, lai lietas materiālus varētu nodot PMLP turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Latvija ES pārvietošanas programmā jau uzņēmusi 82 personas. No tām statuss ir piešķirts 37 personām - bēgļa statusu ir ieguvušas piecas personas un alternatīvo statusu - 32 personas. Bēgļa statusu piešķir bez noteikta termiņa, bet alternatīvo - uz gadu.

Kā septembra sākumā vēstīja Latvijas Televīzija, no 23 bēgļiem, kurus Latvija uzņēma ES bēgļu pārvietošanas programmā un kuri ieguvuši patvēruma statusu, 21 cilvēks jau ir Vācijā.

Valsts pērn apņēmās divu gadu laikā uz Latviju pārvietot 531 patvēruma meklētāju. Lielākā daļa būtu no ES valstīm - Grieķijas un Itālijas -, taču 50 cilvēkus nepieciešams pārvietot no trešajām valstīm - šobrīd tas notiek no Turcijas. Pēc nogādāšanas Latvijā PMLP ir jālemj, vai piešķirt patvērumu - bēgļa vai alternatīvo statusu. Tāpat Latvijā regulāri, visbiežāk, nelikumīgi, caur zaļo robežu nokļūst ārvalstnieki, no kuriem daļa pēc aizturēšanas lūdz patvēruma statusu Latvijā.