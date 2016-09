Valstij pagaidām nav līdzekļu mājokļa programmai 2017.gadā

Valstij pagaidām nav līdzekļu, ar ko finansēt ģimeņu mājokļu programmu 2017.gadā.

Valdība šodien uzklausīja ekonomikas ministra Arvila Ašeradena (Vienotība) ziņojumu par iespējām nākamgad finansēt mājokļu programmu. Ekonomikas ministrs stāstīja, ka nepietiks ar iepriekš plānotajiem ieņēmumiem no termiņuzturēšanās atļauju tirdzniecības.

"Nākamgad programmai nepieciešami 8,5 miljoni eiro, no kuriem 2,5 miljoni eiro tiks ņemti no termiņuzturēšanās atļaujām. Līdz ar to trūkst seši miljoni eiro. Ekonomikas ministrija piedāvāja sašaurināt to personu loku, kas varētu pretendēt uz valsts galvojumu mājokļu programmā, taču šis priekšlikums tika noraidīts. Man nav risinājuma, kur ņemt naudu. Neuzņemos to meklēt Ekonomikas ministrijas apcirkņos. Tāpēc mums visiem jādomā, kur ņemt trūkstošos līdzekļus," uzsvēra Ašeradens.

Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne norādīja, ka gadījumā, ja trūkstošos sešus miljonus eiro nevar atrast Ekonomikas ministrijā, tad valdībai jālemj, kā rīkoties. Vienlaikus viņa atzina, ka no budžeta finansēt mājokļu programmu nav iespējams.

Ašeradens norādīja, ka bijis priekšlikums palielināt termiņuzturēšanās atļauju slieksni, pret ko ministrs izturējās kritiski, norādot, ka tas nozīmētu šīs programmas likvidēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (Vienotība) sacīja, ka termiņuzturēšanās atļauju programma ir teju apstājusies, jo patlaban mēnesī tiek saņemti aptuveni pieci pieteikumi, kas ir ievērojami mazāk nekā iepriekš.

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) aģentūrai LETA sacīja, ka šonedēļ koalīcijā notiks diskusijas par to, kur ņemt trūkstošo finansējumu mājokļu programmas turpināšanai nākamgad. Premjera ieskatā, programma ir ļoti laba un tā būtu turpināma.

LETA jau rakstīja, ka Ekonomikas ministrija (EM) bija iesniegusi izskatīšanai valdībā grozījumus noteikumos par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, paredzot atsevišķus risinājumus tā dēvētās mājokļu programmas finansēšanā. EM rosināja ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem vairs nepiemērot samazinātu valsts nodevu par pirmā mājokļa nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Attiecīgi EM plānoja, ka 2017.gada valsts budžetā tiks paredzēts finansējums 4 483 800 eiro apmērā mājokļu atbalsta programmai, kas tiks kompensēti ar papildu plānotiem ieņēmumiem no nekustamā īpašuma reģistrācijas viena un divu bērnu ģimenēm.

Tā kā EM par minēto priekšlikumu saņēma iebildumus, ministrija lēma atsaukt priekšlikuma izskatīšanu valdībā.

2016.gada 31.augustā kopumā bija atbalstītas 3160 ģimenes par 20,7 miljoniem eiro. Kopējais ar galvojumiem atbalstīto aizdevumu portfelis bija 181,84 miljoni eiro. Programmas kopējais finansējums ir sasniedzis 4 414 730 eiro. Programmā var piešķirt mājokļu galvojumus par kopējo summu 17 658 920 eiro. Minētais apjoms galvojumu piešķiršanā 2016.gada 13.jūlijā ir pilnībā sasniegts un pieejamais finansējums apgūts.

Ja no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiks piešķirti 2,5 miljoni eiro, tad programmas darbība varēs turpināties līdz 2016.gada decembra vidum. Tādējādi, ja mēneša apguve nepārsniedz divus miljonus eiro mēnesī, papildu finansējums 612 629 eiro būs nepieciešams oktobrī vai novembrī, lai nodrošinātu programmas darbību decembra otrajai pusei. Ja apguve no septembra sasniedz divus miljonus eiro mēnesī vai vairāk, papildu finansējums var būt nepieciešams jau novembra beigās.

EM skaidro, ka mājokļu atbalsta programmas turpmākā darbība 2017.gadā un turpmākajos gados ir apdraudēta divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, neveicot izmaiņas līdzšinējā tiesiskajā regulējumā, plānots, ka 2017.gadam mājokļu atbalsta programmas nodrošināšanai papildus nepieciešamais finansējums būs 8,5 miljoni eiro. Vienlaikus tiek prognozēts, ka plānotie ienākumi no termiņuzturēšanās atļaujām būs 2,2 miljoni eiro. Ievērojot minēto, secināts, ka ar plānoto finansējumu no termiņuzturēšanās atļaujām nav iespējams nodrošināt galvojumu izsniegšanu visām personām 2017.gadam.

Otrkārt, viens no motivējošiem faktoriem, kādēļ personas izmanto mājokļu atbalsta programmu, ir vēlme saņemt "Noteikumos par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" ietverto atvieglojumu attiecībā uz valsts nodevu par īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā.

LETA jau rakstīja, ka šogad 17.augustā valdība atbalstīja EM jaunās politikas iniciatīvu nākamgad pirmā mājokļa programmai atvēlēt 4,42 miljonus eiro.