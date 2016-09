Valsts īpašumi bez vienota apsaimniekotāja

Teju pirms desmit gadiem Latvijā tika virzīta ideja par to, ka visas valstij piederošās ēkas būtu jānodod viena apsaimniekotāja rokās - VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). Kultūras ministrija (KM) bija viena no pirmajām, kura līdz 2008.gada 1.oktobrim visus kultūras iestāžu īpašumus nodeva VNĪ. Tas tika darīts ar mērķi, lai institūcijas nodarbotos ar satura radīšanu, nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, uzturēšanu un remontēšanu uzticot šīs jomas profesionāļiem. Taču realitāte ir citāda - bieži ar apsaimniekošanu joprojām nodarbojas paši ēku lietotāji. Viņu kompetence to darīt gan atsevišķos gadījumos tiek apšaubīta, otrdien lasāms laikrakstā Diena.