Vasaras sezonā airBaltic maršrutu tīklu papildinās astoņi galamērķi

Latvijas nacionālās aviokompānijas airBaltic maršrutu tīklu nākamajā vasaras sezonā, kas sāksies 2017.gada 26.martā, papildinās astoņi maršruti, aģentūrai LETA pavēstīja uzņēmumā.

"airBaltic nodrošina svarīgu Baltijas reģiona saikni ar pārējo pasauli. Biznesa plāna Horizon 2021 ietvaros 2017.gadā piedāvāsim vismaz astoņus jaunus maršrutus, būtiski uzlabojot savienojumus ar nozīmīgām lidostām. Turklāt mēs turpināsim uzlabot savus pakalpojumus jau esošajos maršrutos, pakāpeniski ieviešot pilnībā jaunās Kanādā ražotās Bombardier CS300 lidmašīnas," sacīja aviokompānijas valdes priekšsēdētājs Martins Gauss.

Lidsabiedrība maršrutu kartei no Rīgas pievienos Ženēvu (Šveicē) no 4.maija, Aberdīnu (Lielbritānijā) no 2.maija, Stavengeri (Norvēģijā) no 2.maija, Gēteborgu (Zviedrijā) no 1.jūnija, Tamperi (Somijā) no 26.marta un Katāniju (Itālijā) no 4.maija, kā arī uzņēmums piedāvās divus jaunus maršrutus no Viļņas uz Parīzi (Francijā) no 26.marta un uz Minheni (Vācijā) no 27.marta.

airBaltic savieno Baltijas reģionu ar 60 galamērķiem Eiropā, Tuvajos Austrumos un NVS.