Vēl vairāk šķeļas Saskaņas Liepājas nodaļa

Turpinoties nesaskaņām partijas Saskaņa Liepājas nodaļā, to pametuši vēl aptuveni 10 partijas biedri, aģentūru LETA informēja "šķeltnieki".

Šā gada vasarā no Saskaņas tika izslēgti Liepājas vicemērs Jurijs Hadarovičs un deputāts Romans Miloslavskis , kuriem tika pārmesta "priekšvēlēšanu programmas un valdes lēmumu nepildīšana" jeb pārmērīga sadarbība ar Liepājas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku.

Tagad no partijas izstājušies biedri, kuri, pēc pašu vārdiem, "pārstāv Saskaņas progresīvo jaunatni" - Vadims Jakubovs, Ella Veinberga, Margarita Konika, Lilija Savkina, Valentīna Politaja un citi.

Minētie cilvēki no partijas esot izstājušies, jo nepiekrīt un neatbalsta Saeimas deputāta Valerija Agešina rīcību konflikta noregulēšanā Liepājas nodaļā, nepiekrīt un neatbalsta "nekorekti ievēlētu Saskaņas Liepājas nodaļas valdi", nepiekrīt un neatbalsta Liepājas nodaļas valdes "neizsvērto lēmumu par Hadaroviča un Miloslavska izslēgšanu no partijas rindām", kā arī nevarot samierināties "ar pazemojošu attieksmi pret Saskaņas biedriem Liepājas nodaļā, valdei nespējot rakstiski atbildēt uz jautājumiem un atskaitīties par savu darbību".

Kā ziņots, partija Saskaņa 30.jūlijā no savām rindām izslēdza divus savus pārstāvjus Liepājas domē - vicemēru Hadaroviču un deputātu Miloslavski, kuriem pārmeta "priekšvēlēšanu programmas un valdes lēmumu nepildīšanu", aģentūrai LETA pastāstīja Saskaņas Kurzemes reģiona koordinators un Liepājas nodaļas valdes loceklis Agešins.

Līdz ar to Saskaņa zaudēja ietekmi Liepājā, kur partija pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām pirmo reizi spēja iekļūt valdošajā koalīcijā. Pēdējās pašvaldību vēlēšanās ilggadējā Liepājas mēra Ulda Seska Liepājas partija nespēja iegūt absolūto vairākumu, tāpēc septiņiem saviem deputātiem koalīcijā piepulcēja trīs Saskaņas deputātus, savukārt opozīcijā tika atstāti pieci deputāti no nu jau likvidētās Reformu partijas.

"Konflikta situācija nevar turpināties mūžīgi, un šie deputāti negribēja dzīvot un strādāt draudzīgi," toreiz lēmumu skaidroja Agešins.

Hadarovičs un Miloslavskis pēc izslēgšanas no partijas paziņoja, ka deputāta mandātus nenoliks un turpinās domē strādāt līdz nākamajām vēlēšanām. Piedāvājumus atkāpties no amatiem viņi saņēmuši no savas partijas biedriem, bet pēc abu amatpersonu teiktā, par enerģisku spiedienu to nosaukt nevarot.

Hadarovičs uzskata, ka partijas Liepājas nodaļā notiekošais esot cīņa par vietām partijā un sarakstā pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Viņš noraidīja apgalvojumus, ka nav strādājis pietiekami efektīvi un nav pildījis Saskaņas pirms iepriekšējām vēlēšanām dotos solījumus.

Gan Hadarovičs, gan Miloslavskis startēšot nākamajās pašvaldību vēlēšanās, bet neatklāja, no kādas partijas. Piedāvājumi esot vairāki.