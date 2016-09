Karuselis 20 gadu garumā: VID atbild Dienai

Saistībā ar laikrakstā Diena pirmdien, 12.septembrī, publicēto rakstu Karuselis 20 gadu garumā , publicējam visus Dienas jautājumus Valsts ieņēmumu dienestam (VID) un dienesta atbildes.

Jautājumi (atbildes skatāmas PDF dokumentā zem jautājumiem):

1. Cik nodokļu maksātājiem, kas uz informācijas sagatavošanas brīdi ir izslēgti no PVN maksātāju reģistra, periodā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam ir reģistrēts kopējais darījumu apjoms (PVN deklarācijas 40.aile) virs nulles?

Kāds ir šo nodokļu maksātāju skaitliskais sadalījums pēc darījumu kopsummām:

- līdz 1 000 EUR;

- no 1 001 – 10 000 EUR;

- no 10 001 – 100 000 EUR;

- no 100 001 – 500 000 EUR;

- no 500 001 – 1 000 000 EUR;

- no 1 000 001 – 5 000 000 EUR;

- no 5 000 001 – 10 000 000 EUR;

- virs 10 000 000 EUR.

Informācija ir sniedzama par katru VID informācijas sistēmās fiksēto izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra iemeslu atsevišķi.



2. Informācija par visu PVN deklarāciju aiļu kopsummām 1.jautājumā norādītajā periodā nodokļu maksātājiem, kas uz informācijas sagatavošanas brīdi ir izslēgti no PVN maksātāju reģistra.

Informācija ir sniedzama par katru VID informācijas sistēmās fiksēto izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra iemeslu atsevišķi.



3. Ņemot par pamatu citu nodokļu maksātāju (visu, izņemot to, kas uz informācijas sagatavošanas brīdi ir izslēgti no PVN maksātāju reģistra) par 1.jautājumā norādīto periodu iesniegto PVN deklarāciju PVN 1 pielikuma I. sadaļas "Nodokļu summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" esošo informāciju, sarēķināt preču vai pakalpojumu kopējās vērtības kopsummu (4.aile), PVN kopsummu (5.aile) darījumos ar nodokļu maksātājiem, kas uz informācijas sagatavošanas brīdi ir izslēgti no PVN maksātāju reģistra.

Informācija ir sniedzama:

- to sagrupējot pa 3.ailē norādītajiem darījuma veidiem, un

- par katru VID informācijas sistēmās fiksēto izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra iemeslu atsevišķi.

4. Cik norēķinu konti un kurās kredītiestādēs ir vai bija atvērti tiem nodokļu maksātājiem, kas uz informācijas sagatavošanas brīdi ir izslēgti no PVN maksātāju reģistra, un kuriem periodā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam ir reģistrēts kopējais darījumu apjoms (PVN deklarācijas 40.aile) virs nulles?

Informācija ir sniedzama par katru VID informācijas sistēmās fiksēto izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra iemeslu atsevišķi.



5. Kāda ir to nodokļu maksātāju, kas uz informācijas sagatavošanas brīdi ir izslēgti no PVN maksātāju reģistra un kuriem periodā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam ir reģistrēts kopējais darījumu apjoms (PVN deklarācijas 40.aile) virs nulles, paraksttiesīgo amatpersonu valstiskā piederība brīdī, kad:

- nodokļu maksātājs sākotnēji tika reģistrēts PVN maksātāju reģistrā;

- nodokļu maksātājs pēdējo reizi tika izslēgts no PVN maksātāju reģistra?

Informācija ir sniedzama par katru VID informācijas sistēmās fiksēto izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra iemeslu atsevišķi.



6. Kāds ir to nodokļu maksātāju skaits un kopējais parāds valsts budžetam, kuriem tika uzsākts maksātnespējas process periodā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam? Informācija sniedzama par katru nodokļa veidu atsevišķi un parādiem, kas uz informācijas sagatavošanas brīdi skaitās aktuāli, vai dzēsti.



7. Kāds ir to nodokļu maksātāju aktuālais nodokļu parāds, kas uz informācijas sagatavošanas brīdi ir izslēgti no PVN maksātāju reģistra un kuriem periodā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam ir reģistrēts kopējais darījumu apjoms (PVN deklarācijas 40.aile) virs nulles?



Informācija ir sniedzama par katru VID informācijas sistēmās fiksēto izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra iemeslu atsevišķi.



8. Cik nodokļu maksātājiem, kas uz informācijas sagatavošanas brīdi ir izslēgti no PVN maksātāju reģistra, un kuriem periodā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam ir reģistrēts kopējais darījumu apjoms (PVN deklarācijas 40.aile) virs nulles, ir veikts kaut viens nodokļu audits, kāda ir šajos auditos kopējā papildus aprēķinātā nodokļu summa (atsevišķi izdalot nodokļa veidus, pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas apjomus), kā arī precīzi kādu summu no šajos auditos uzrēķinātā VID ir izdevies faktiski atgūt (iekasēt)?

Informācija ir sniedzama par katru VID informācijas sistēmās fiksēto izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra iemeslu atsevišķi.



9. Cik ierēdņi ar noteiktiem amata pienākumiem VID faktiski strādāja 2015.gada 1.jūnijā un cik - 2016.gada 1.jūnijā:

- kuru amata pienākumi pamatā saistīti ar nodokļu auditu veikšanu (neskaitot viņu vadītājus);

- kuru amata pienākumi pamatā saistīti ar tematisko pārbaužu veikšanu (neskaitot viņu vadītājus);

- kuru amata pienākumi pamatā saistīti ar operatīvās darbības veikšanu (darbs ar operatīvās uzskaites lietām) par noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā (neskaitot viņu vadītājus);

- kuru amata pienākumi pamatā saistīti ar izmeklēšanas veikšanu kriminālprocesos par noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā (neskaitot viņu vadītājus).

VID atbildes LASĀMAS ŠEIT .