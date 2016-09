Vienotībai jācenšas nepalikt partneru ēnā

Zaudētais premjera partijas statuss var atsaukties uz Vienotības izredzēm nākamā gada jūnijā paredzētajās pašvaldību vēlēšanās. Tam piekrīt arī Vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars. Viņš atzīst, ka kādam no partijas potenciālajiem saraksta līderiem novados var rasties interese pieslieties citam spēcīgākam politiskajam spēkam, lai piesaistītu pašvaldībai finansējumu. Interese par līdzdalību lielās politikas jautājumu lemšanā ir reti kuram vietējam līderim. Savukārt starts pašvaldību vēlēšanās var ietekmēt Vienotības izredzes 2018. gada Saeimas vēlēšanās, kas citiem politiskajiem spēkiem var nebūt tik izšķirīgi, otrdien vēsta laikraksts Diena.

Arī premjers Māris Kučinskis (ZZS) iepriekš ir atzinis, ka pašvaldību lobijs Saeimā jau ir tik spēcīgs, ka reizēm atstāj iespaidu uz valsts interešu īstenošanu. Šajās dienās ir sarosījušies arī tie Vienotības sabiedrotie no reģionālajām partijām, kuriem ir pārstāvniecība Saeimā. Tas ir ilggadējais Vienotības partneris partija Tukuma pilsētai un novadam, kā arī jaunpienācēji, kuri sadarbības līgumu noslēguši tikai uz šīs Saeimas pilnvaru laiku, - partija Valmierai un Vidzemei, Latgales partija un Jēkabpils reģionālā partija. Visu šo politisko spēku pārstāvji Dienai neoficiāli apstiprināja, ka jau šonedēļ bija doma noslēgt vienošanos par savstarpējo sadarbību, kurai gan nebūs juridiska spēka. Tā iecerēts sabiedrībai parādīt pašvaldību interešu aizstāvību Saeimā. Šos centienus var uztvert ne tik daudz kā attālināšanos no Vienotības, kas vairs nespēj būt tik devīga kā tad, kad bija valdošā partija, bet gan kā vēlmi parādīt sevi vietējiem vēlētājiem. Pašvaldību vadītājiem no lokālajām partijām ir jārēķinās, ka uz viņu startu vēlēšanās var atstāt iespaidu tas, kas notiek ar Vienotību. Tomēr pirmdien vēl nebija skaidrs, vai šo nodomu par kopīgu vienošanos reģionālie partneri īstenos.

Ir daži vietējie līderi, ar kuriem Vienotība pie katras izdevības lepojas. Tas ir Salaspils novada priekšsēdētājs Raimonds Čudars, kā arī no Tautas partijas "mantotais" Madonas novada vadītājs Andrejs Ceļapīters un Cēsu novada priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Mazāk tiek pieminēts vēl viens pašvaldības vadītājs, kura saknes ir Tautas partijā, - Rēzeknes novada priekšsēdis Monvīds Švarcs, kurš ievēlēts no vairāku partiju apvienotā saraksta un vada lielāko novadu. Viņa piederība Vienotībai nav tik ļoti afišēta, vai arī viņš pats to nav uzsvēris. Taču pirms vairākiem mēnešiem citi Vienotības biedri no Rēzeknes novada sacīja, ka jūtas aizmirsti, jo Vienotības vadība vairāk domājot par sadarbības partneriem no Latgales partijas, nevis saviem biedriem.

Vienotība noskaņota saglabāt vadību tur, kur tā jau ir, kā arī ar jauniem, pagaidām neatklātiem līderiem iegūt lielāku ietekmi vēl vairākos novados. Dundagas novada priekšsēdētājs Gunārs Laicāns ir nolēmis vēlēšanās vairs nestartēt. Maz ticams, ka partija šajā pašvaldībā vēl varētu saglabāt varu, jo tai šeit nav cita vietējā līdera. Pēdējos gados daži tās biedri arī pārgājuši pie citām partijām, piemēram, no Saldus nodaļas aizgājuši uz Latvijas Zaļo partiju. Vājinājušās ir arī Vienotības pozīcijas Jēkabpilī, kur pie varas ir viens no tās sadarbības partneriem. Taču ļoti aktīva ir no jauna izveidotā Vienotības nodaļa Liepājā, kas vēlas konkurēt ar valdošo Liepājas partiju. Vienotības pārstāvji Liepājā gan vēl nevar nosaukt to spēcīgo un visā pilsētā labi zināmo personu, ar kuru tā varētu sevi pieteikt, - saraksta līderis ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgam startam vietējās vēlēšanās.

