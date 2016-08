Vilcienam strauji jābremzē uz sliedēm atstāta auto dēļ

Pagājušajā naktī Rēzeknes novadā vilciena vadītājs bija spiests strauji apturēt transportlīdzekli uz sliedēm atstātas automašīnas dēļ, portālu Diena.lv informēja Valsts policija.

Ozolmuižas pagastā, dzelzceļa Rīga-Rēzekne 222.kilometrā, vilciena vadītājam bija strauji jābremzē, lai izvairītos no sadursmes ar automašīnu Volkswagen, kas atradās uz sliedēm ārpus pārbrauktuves. Auto uz sliedēm bija uzbraukts ar priekšējiem riteņiem, bet spēkrata vadītājs to bija pametis.



Vilcienu kustība šajā vietā saistībā ar automašīnas evakuāciju tika apturēta laikā no plkst.2:35 līdz 3:57.